UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Chelsea evinde Borussia Dortmund’u konuk ediyor. İlk maçtan 1-0 galip gelen Borussia Dortmund bu akşam zorlu deplasmandan en kötü ihtimal olarak beraberlik çıkarma peşinde olacak. Evinde Alman takımlarıyla oynadığı son iki Şampiyonlar Ligi maçını kazanamayan Chelsea ise Joao Felix ve Raheem Sterling gibi yıldızlarıyla gol ve gollerin peşinde olacak. Peki Chelsea - Borussia Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maç kadrosu nedir? İşte maç yayın bilgisi ve muhtemel 11'ler.