|
Reklam
Reklam
Özgün

Benfica - Club Brugge maçını Halil Umut Meler yönetecek

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Benfica evinde Club Brugge’u ağırlıyor. Türk hakem Halil Umut Meler’in yöneteceği maç bu akşam saat 23.00’de başlayacak. İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Benfica Belçika takımlarını konuk ettiği 10 resmi maçta mağlubiyet almadı. Portekiz takımlarına konuk olduğu yedi Avrupa kupası maçının beşini kaybeden Club Brugge ise bu akşam bir mucize peşinde olacak. Peki Benfica - Club Brugge maçı hangi kanalda yayınlanacak? Maç kadrosu nedir? İşte maç yayın bilgisi ve muhtemel 11’ler.

10:41 . 7/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Benfica - Club Brugge

Benfica - Club Brugge

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Benfica ve Club Brugge karşı karşıya geliyor. Maç detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BENFİCA - CLUB BRUGGE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşı Benfica - Club Brugge maçı bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Karşılaşma
EXXEN
ve
TV 8,5
ekranlarından naklen yayınlanacak.

BENFİCA - CLUB BRUGGE MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11'LER

Benfica:
Vlachodimos; Bah, Otamendi, A. Silva, Grimaldo; Aursnes, Florentino; Mario, R. Silva, Neres; Ramos
Club Brugge:
Mignolet; Mata, Mechele, Sylla, Meijer; Odoi, Onyedika; Buchanan, Vanaken, Lang; Jutgla



#Benfica
#Club Brugge
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Halil Umut Meler
#EXXEN
1 saat önce
default-profile-img
Benfica - Club Brugge maçını Halil Umut Meler yönetecek
Gazze’nin masum çocukları okullarına eşek arabasıyla gidiyor
Deprem sonrası Yeşilgöz’ün rengi değişti
Nemrut Dağı'nın anıtsal heykelleri depremlerde zarar görmedi
EYT başvurularının e-Devlet'ten yapılamadığı iddiasına yalanlama
Devlet Bahçeli'den masaya tekrar oturan Akşener'e: Bir kere satan yine satar!
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.