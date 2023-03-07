Benfica - Club Brugge
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Benfica ve Club Brugge karşı karşıya geliyor. Maç detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
BENFİCA - CLUB BRUGGE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
BENFİCA - CLUB BRUGGE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşı Benfica - Club Brugge maçı bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Karşılaşma
EXXEN
ve
TV 8,5
ekranlarından naklen yayınlanacak.
BENFİCA - CLUB BRUGGE MAÇ KADROSU
BENFİCA - CLUB BRUGGE MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11'LER
MUHTEMEL 11'LER
Benfica:
Vlachodimos; Bah, Otamendi, A. Silva, Grimaldo; Aursnes, Florentino; Mario, R. Silva, Neres; Ramos
Club Brugge:
Mignolet; Mata, Mechele, Sylla, Meijer; Odoi, Onyedika; Buchanan, Vanaken, Lang; Jutgla
#Benfica
#Club Brugge
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Halil Umut Meler
#EXXEN
1 saat önce
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