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Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Chelsea - Borussia Dortmund’u konuk ediyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Chelsea evinde Borussia Dortmund’u konuk ediyor. İlk maçtan 1-0 galip gelen Borussia Dortmund bu akşam zorlu deplasmandan en kötü ihtimal olarak beraberlik çıkarma peşinde olacak. Evinde Alman takımlarıyla oynadığı son iki Şampiyonlar Ligi maçını kazanamayan Chelsea ise Joao Felix ve Raheem Sterling gibi yıldızlarıyla gol ve gollerin peşinde olacak. Peki Chelsea - Borussia Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maç kadrosu nedir? İşte maç yayın bilgisi ve muhtemel 11'ler.

10:21 . 7/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Chelsea - Borussia Dortmund

Chelsea - Borussia Dortmund

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Chelsea ve Borussia Dortmund karşı karşıya geliyor. Maç saati ve yayın bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

CHELSEA - BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bu akşam Stamford Bridge’de oynanacak maç
saat 23.00
’de başlayacak. Karşılaşma
EXXEN
ekranlarından naklen yayınlanacak.

CHELSEA - BORUSSİA DORTMUND MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11'LER

Chelsea:
Kepa, Chalobah, Koulibaly, Chilwell, James, Fofana, Enzo, Kovacic, Sterling, Havertz, Felix
Borussia Dortmund:
Meyer, Wolf, Süle, Nico, Guerreiro, Emre Can, Salih Özcan, Bellingham, Brandt, Reus



#Chelsea
#Borussia Dortmund
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Stamford Bridge
1 saat önce
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Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Chelsea - Borussia Dortmund’u konuk ediyor
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