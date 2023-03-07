Chelsea - Borussia Dortmund
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Chelsea ve Borussia Dortmund karşı karşıya geliyor. Maç saati ve yayın bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz.
CHELSEA - BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
CHELSEA - BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Bu akşam Stamford Bridge’de oynanacak maç
saat 23.00
’de başlayacak. Karşılaşma
EXXEN
ekranlarından naklen yayınlanacak.
CHELSEA - BORUSSİA DORTMUND MAÇ KADROSU
CHELSEA - BORUSSİA DORTMUND MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11'LER
MUHTEMEL 11'LER
Chelsea:
Kepa, Chalobah, Koulibaly, Chilwell, James, Fofana, Enzo, Kovacic, Sterling, Havertz, Felix
Borussia Dortmund:
Meyer, Wolf, Süle, Nico, Guerreiro, Emre Can, Salih Özcan, Bellingham, Brandt, Reus
#Chelsea
#Borussia Dortmund
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Stamford Bridge
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