İngiltere Premier Lig 26. haftasında Liverpool evinde Manchester United’ı konuk etti. Liverpool evinde Manchester United’a tarihi bir fark atarak 7-0’lık skorla maçtan galip geldi. Beşiktaş’ın eski golcüsü Wout Weghorst maçın 58. dakikasında oyundan çıktı. Goller dakika 43’ ve 50’ Cody Gakpo (2), 47’ ve 75’ Darwin Nunez, 66’ ve 83’ Mohamed Salah (2), 88’ Roberto Firmino’dan geldi. Liverpool bu sonuçla puanını 42’ye çıkararak 5. sırada yer aldı. Liverpool - Manchester United maç özetini izlemek ve İngiltere Premier Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.