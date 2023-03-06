Inter 2-0 Lecce
İtalya Serie A 25. haftasında Inter ve Lecce karşı karşıya geldi. Simone Inzaghi’nin öğrencileri maçı 2-0 kazandı.
INTER - LECCE MAÇ ÖZETİ
INTER - LECCE MAÇ ÖZETİ
İTALYA SERİE A PUAN DURUMU
İTALYA SERİE A PUAN DURUMU
#Inter
#Lecce
#İtalya Serie A
#Martinez
#Simone Inzaghi
1 saat önce
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