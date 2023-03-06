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Hakan'lı Inter Lecce'yi 2-0 mağlup etti

İtalya Serie A 25. haftasında Inter evinde Lecce’yi konuk etti. Ev sahibi ekip sahadan 2-0’lık üstünlükle ayrıldı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun 78 dakika forma giydiği maçta goller dakika 29’ Henrikh Mkhitaryan ve 53’ Lautaro Martinez’den geldi. İtalya Serie A’da Inter puanını 50’ye çıkararak 2. sırada yer aldı. Inter - Lecce maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

10:44 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Inter 2-0 Lecce

Inter 2-0 Lecce

İtalya Serie A 25. haftasında Inter ve Lecce karşı karşıya geldi. Simone Inzaghi’nin öğrencileri maçı 2-0 kazandı.

INTER - LECCE MAÇ ÖZETİ

Inter - Lecce maç özetini izlemek için

İTALYA SERİE A PUAN DURUMU




#Inter
#Lecce
#İtalya Serie A
#Martinez
#Simone Inzaghi
1 saat önce
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Hakan'lı Inter Lecce'yi 2-0 mağlup etti
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