İtalya Serie A 24. haftasında Cremonese evinde Roma’yı konuk etti. Ligde son sırada yer alan Cremonese bu zorlu maçtan 2-1 galip gelerek puanını 12’ye yükseltti. Goller dakika 17’ Frank Tsadjout, 71’ Leonardo Spinazzola ve 83’ Daniel Ciofani’den (pen.) geldi. Cremone - Roma maçının özetini izlemek ve İtalya Serie A puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.