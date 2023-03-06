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Roma evinde Juventus'u 1-0 mağlup etti

İtalya Serie A 25. haftasında Roma evinde Juventus’u konuk etti. Ev sahibi ekip dakika 53’de Gianluca Mancini’nin attığı golle Juventus’u 1-0 mağlup etti. Jose Mourinho’nun öğrencileri bu sonuçla ligde puanını 47’ye çıkararak 4. sırada yer aldı. Roma - Juventus maç özetini izlemek ve İtalya Serie A puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

10:23 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Roma 1-0 Juventus

Roma 1-0 Juventus

#Roma
#Juventus
#Jose Mourinho
#İtalya Serie A
#maç özeti
#Mancini
1 saat önce
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Roma evinde Juventus'u 1-0 mağlup etti
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