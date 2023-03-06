Roma 1-0 Juventus
İtalya Serie A 25. haftasında Roma ve Juventus karşı karşıya geldi. Maç Roma’nın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
ROMA - JUVENTUS MAÇ ÖZETİ
ROMA - JUVENTUS MAÇ ÖZETİ
İTALYA SERİE A PUAN DURUMU
İTALYA SERİE A PUAN DURUMU
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1 saat önce
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