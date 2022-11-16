Türkiye - İskoçya kadrosu, 11'ler

A Milliler hazırlık maçında bugün İskoçya ile karşılaşacak. A Milli Takım, İskoçya maçıyla birlikte tarihinde 611. kez sahaya çıkmış olacak. Ay-yıldızlılar, ikinci hazırlık maçında 19 Kasım Cumartesi günü Gaziantep'te Çekya ile karşılaşacak.

Türkiye-İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak ve bu akşam saat 20.00'de başlayacak Türkiye-İskoçya maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Türkiye-İskoçya maçı hakemleri kimler?

Türkiye - İskoçya karşılaşmasını, Kosova Futbol Federasyonu'ndan Visar Kastrati yönetecek. Kastrati'nin yardımcılıklarını Edmond Zeqiri ve Granit Hyseni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. A Milli Takım, İskoçya ile tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelecek. İşte Türkiye - İskoçya kadrosu, Muhtemel 11'ler:

Türkiye-İskoçya ilk 11'ler

Türkiye:

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Uğurcan,

Zeki,

Ozan,

Cenk Özkaçar,

Çağlar,

Ferdi,

Hakan,

Orkun,

İrfan,

Cengiz,

Cenk Tosun

İskoçya:

Gordon, Ferguson, Patterson, Tierney, McGinn, Gilmour, McGregor, Robertson, McTominay, Christie, Fraser

Teknik Direktör Stefan Kuntz tarafından belirlenen A Milli Takım'ın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kuntz yönetiminde 13. müsabaka

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 13. maçına İskoçya karşısında çıkacak. Milli takım, Kuntz ile çıktığı 12 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 32 kez havalandırıp, kalesinde 14 gol gördü. İki takım, İskoçya'yla ilk maçını 62 yıl önce 8 Haziran 1960'ta Ankara'da oynamış ve özel müsabakayı Türkiye 4-2 kazanmıştı. Ay-yıldızlı ekibimizin gollerini Lefter Küçükandonyadis (2), Metin Oktay ve Şenol Birol atmıştı.