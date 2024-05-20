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Yunus Suresi 107. Ayet Arapça Okunuşu, Türkçe Manası ve Diyanet Tefsiri

Kur’an-ı Kerim’in en çok bilinen surelerinden biri olan Yunus Suresi'dir. Yunus Suresi 107. ayet 7 ayetler denen ve çok faziletli olan ayetler arasındadır. Yunus Suresi'nin Arapça yazılışını bilmek ve doğru bir şekilde okumak, bu sevaptan faydalanmak açısından da önemlidir. Peki, Yûnus suresi 107. ayet tefsiri nedir? Yunus Suresi 107. ayet Arapça Okunuşu, Türkçe Manası ve Diyanet Tefsiri içeriğimizde.

16:24 - 20/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Yunus Suresi
Yunus Suresi

Yunus Suresi, Kuran-ı Kerim'de Yusun Peygamber (s.a.v.)'in hayatını konu alan bir suredir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Yunus Suresi'ni okumanın faziletlerine değinmiştir. Yunus Suresi 107. ayet ise 7 ayetler olarak bilinen, okunması tavsiye edilen bir bölümüdür. İşte Yunus Suresi 107. ayet Arapça Okunuşu, Türkçe Manası ve Diyanet Tefsiri...

Yunus Suresi 107. Ayet Arapça Okunuşu

وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُٓ اِلَّا هُوَۚ وَاِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَٓادَّ لِفَضْلِه۪ۜ يُص۪يبُ بِه۪ مَنْ يَشَٓاءُ مِنْ عِبَادِه۪ۜ وَهُوَ الْغَفُورُ

الرَّح۪يمُ

Yunus Suresi 107. Ayet Türkçe Anlamı

Allah sana bir zarar verecek olursa, onu O'ndan başka giderecek yoktur. O senin hakkında bir iyilik dilerse onun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. Bunu kullarından dilediğine nasip eder. Bağışlayan ve esirgeyen O'dur.

Yunus Suresi 107. Ayet Diyanet Tefsiri

Yûnus suresi 107 ayet Türkçesi ve tefsirini öğrenmek, özellikle bu ayeti daha iyi kavramak için önemlidir. Çünkü tefsirde, ayetin detaylı bir açıklaması ele alınır. Yûnus suresi 107. ayet tefsiri aşağıdadır:

Peygamberlerin görevi Allah tarafından bildirileni olduğu gibi insanlara tebliğ etmek ve ilâhî mesajın doğru anlaşılması için gereken çabayı sarfedip insanları aydınlatmaya çalışmaktır (105. âyetteki “hak din” diye çevirdiğimiz “hanîf” kelimesinin açıklaması için bk. Bakara 2/135).

İnsan bir taraftan kendi sorumluluğunu göz ardı etmeden üzerine düşeni yerine getirmeye çalışırken, bir taraftan da hiçbir güç ve iradenin yüce Allah’ın güç ve iradesine sınır getiremeyeceğinin bilincinde olmalı ve yalnız O’ndan yardım dilemeli, O’na sığınmalıdır.



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Yunus Suresi 107. Ayet Arapça Okunuşu, Türkçe Manası ve Diyanet Tefsiri