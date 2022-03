WhatsApp Web nedir: 2022 Whatsapp Web kullanımı

WhatsApp Web hakkındaki merak edilen bilgileri haberimizden görebilirsiniz. Son yılların en çok kullanılan ve günümüzde hemen hemen her akıllı cihazda bulunan Whatsapp uygulamasının masaüstü bilgisayarlar için geliştirdiği WhatsApp Web ile ilgili ayrıntılı bilgileri haberimizde sizlere aktarıyoruz. Facebook'un Şubat 2014 yılında satın aldığı WhatsApp, gün geçtikçe yeni özellikleri ve çeşitli hizmetleri ile kullanıcılarına sunumlar yapmaya devam ediyor. Peki WhatsApp Web nedir, nasıl kullanılır? Geçtiğimiz yıl kullanılmaya başlanan WhatsApp'ın Web sürümü, telefonunuz ile entegre olarak bilgisayarlardan mesajlaşmanızı sağlayan bir yenilik oldu. WhatsApp Web'in detaylı bilgilerini ve açıklamaları haberimizin devamından inceleyebilirsiniz.

WhatsApp Web girişi için tıklayınız

WhatsApp Web kullanımı hakkında bilgiler

WhatsApp'a hem telefonunuz hem de web üzerinden erişilebilirsiniz. WhatsApp Web, akıllı telefonunuzdaki WhatsApp hesabınızın bilgisayar tabanlı uzantısıdır. Gönderip aldığınız tüm mesajlar telefonunuz ve bilgisayarınız arasında senkronizedir ve her iki cihazda da tüm mesajlarınızı görebilirsiniz. Telefonunuzda yapacağınız herhangi bir aktivite WhatsApp Web'e veya WhatsApp Web'de yapacağınız işlem telefonunuza yansıyacaktır. Şu anda WhatsApp Web sadece Android, iPhone, Windows Phone 8.0 ve 8.1, Nokia S60, Nokia S40 EVO, BlackBerry ve BlackBerry 10 akıllı telefonlarda kullanılabilir.

WhatsApp Web başka bir WhatsApp hesabı değildir. Bilgisayarınızda ve telefonunuzda WhatsApp kullandığınızda, bu iki cihazda aynı hesaba giriş yapmış olursunuz.

WhatsApp Web kullanabilmeniz için birkaç temel gereklilik vardır:

Telefonunuzda aktif bir WhatsApp hesabınız olması gereklidir.

Telefon ve bilgisayarınızda güçlü ve sabit bir internet bağlantınız olmalıdır.

WhatsApp Web'i kullanmak için web tarayıcısı olarak Chrome, Firefox, Opera veya Safari'nin en son sürümünü kullanmanız gerekmektedir.

WhatsApp Web'e başlamak için önce telefonunuz ve bilgisayarınızı eşleştirmeniz gerekmektedir:

Bilgisayarınızda web.whatsapp.com adresine gidin.

Telefonunuzda WhatsApp'ı açın.

Android, Nokia S60 ve Windows Telefonda: Menu > WhatsApp Web'e gidin

iPhone'da:Ayarlar > WhatsApp Web'e gidin.

BlackBerry'de: Sohbetler > Menu > WhatsApp Web'e gidin.

BlackBerry 10'de: Ekranı yukarıdan aşağıya çekin > WhatsApp Web'e gidin.

Nokia S40'da: Ekranı aşağıdan yukarıya doğru çekin > WhatsApp Web' e gidin.

Telefondan gelen, bilgisayarınızın ekranındaki QR kodunu tarayın.

Telefonunuzda, WhatsApp Web'e giderek Giriş yapılmış bilgisayarlar'ı görebilir veya aktif bir WhatsApp oturumundan çıkış yapabilirsiniz.

WhatsApp Web'i Çalıştıran Cihazlar Neler?

WhatsApp Web'in çalışabilmesi için ilk şart, Chrome tarayıcı kullanıyor olmanız. Yani Safari, Firefox, Opera gibi tarayıcı kulalnanların bu hizmetten yararlanması içim Chrome'a geçiş yapmaları gerekiyor. Onun dışında iOS cihaz kullanıcıları da bu hizmetten yararlanamıyorlar. Bunun sebebi, Apple'ın getirmiş olduğu platform kısıtlamaları. Yani iPhone kullanıyorsanız, şimdilik bilgisayarınızda WhatsApp kullanamayacaksınız.

Sorunsuz bir şekilde çalıştığı cihazlara bakacak olursak, Android, Windows Phone, BlackBerry ve Nokia'nın S60 tabanlı versiyonlarını sıralayabiliriz.

NOT: Telefonunuzdaki veri kullanımı ücretini azaltmak için WhatsApp Web kullanırken her zaman telefonunuzla bir Wi-Fi ağına bağlanmanızı tavsiye ederiz.

Comodo, dünya çapında 900 milyonu aşan WhatsApp kullanıcılarını yeni bir saldırıya karşı uyardı. Siber suçlular, rasgele kişilerin hedeflendiği bir kimlik avı kampanyası kapsamında resmi WhatsApp içeriği gibi görünen sahte e-postalar göndermeye başladı.

Mesaja tıklandığında kötü amaçlı yazılım bilgisayarlara ya da telefonlara bulaşarak bütün kişisel bilgileri ve dosyaları ele geçiriyor.

Whatsapp'tan gelmiş gibi görünen e-postaya dikkat

Comodo, siber saldırganlara karşı güvenlik çözümleri üretmeye devam ediyor. Comodo Antispam Laboratuvarları (CASL) son olarak, sayıları 900 milyonu aşan WhatsApp kullanıcılarını hedef alan bir saldırıyı tespit etti.

WhatsApp saldırısı; IP, alan adı ve URL analizlerinden yararlanarak ortaya çıkardı. Yeni yöntemde, siber saldırganlar, rastgele kişilerin hedeflendiği kimlik avı (phishing) kampanyası kapsamında, kötü amaçlı yazılımı (malware) yaymak için resmi WhatsApp içeriği gibi görünen sahte e-postalar gönderiyor.

Mesaja tıklandığında kötü amaçlı yazılım bilgisayarlara ya da telefonlara bulaşmış oluyor.

E-postalar, "WhatsApp" olarak bir şemsiye marka adı altında gizlenmiş şekilde sahte bir adresten geliyor, ama “kimden" kısmına dikkatle bakıldığında e-postanın aslında WhatsApp'tan gelmediği kolayca anlaşılıyor.

KONU SATIRLARI RASTGELE KARAKTER DİZİSİYLE BİTİYOR

Comodo Antispam Laboratuvarları, siber saldırganların, bu kötü amaçlı yazılımı yaymak ve bilgisayarlara bulaştırmak için yazdıkları e-postalardaki konu satırlarının her birinin, 'xgod' ya da 'Ydkpda' gidi rastgele bir karakter dizisiyle bittiğini tespit etti.

Bunların bazı verileri kodlayarak alıcıları belirlemek için kullanıldığı değerlendiriliyor.

OTOMATİK AÇILAN BİR UYGULAMAYA EKLENİYOR

Konu satırlarının ek kısmında, kötü amaçlı yazılımın yürütülebilir (.exe) dosyasının yer aldığı bir sıkıştırılmış (zip) dosya bulunuyor.

Söz konusu kötü amaçlı yazılım, "Nivdort" ailesinin bir varyantı. Bu kötü amaçlı yazılım çoğu zaman kendini farklı sistem klasörleri içine kopyalıyor ve bilgisayarın kayıt defterinde otomatik açılan bir uygulamaya kendini ekliyor.

E-posta ekindeki zip dosyası açılıp çalıştırıldığında, kötü amaçlı yazılım bilgisayara geçmiş oluyor.

WhatsApp Araması ile her gün 100 milyon görüşme yapılıyor. Bir yıldan fazla bir zamandır insanlar WhatsApp aramasını tüm dünyada farklı yerlerdeki aile ve arkadaşlarını aramak için kullanılıyor. Bu, uzak ülkelerde olduğunuzda veya sadece mesajlar yetmediğinde iletişimde kalmanın harika bir yolu. Bugün WhatsApp'ta her gün 100 milyondan fazla telefon görüşmesi yapılıyor - yani, saniyede 1.100 aramadan fazla! Pek çok kişinin bu özelliği kullanışlı bulması bizi çok sevindirdi. Önümüzdeki aylarda bu özelliği daha da geliştirmek için çalışıyoruz.

Whatsapp alıntı yapma özelliği ile karşımıza çıkıyor. Son zamanların en çok kullanılan programlarından biri olan Whatsapp'ın yeni özelliğinde eskiden gönderilen mesajları alıntı yapılabilecek. WhatsApp'ın alıntı özelliği hakkındaki detaylı bilgileri haberimizden inceleyebilirsiniz. İşte tüm detaylar.

WhatsApp'ta 'alıntı yapma' dönemi

Getirdiği güncellemelerle gündemden düşmeyen WhatsApp'tan bir yenilik daha var. Android platformundaki beta sürümünde alıntı yapma özelliğinin geldiği görüldü.

Anlık mesajlaşma platformunun lideri WhatsApp cephesinde yeniliklerin ardı arkası kesilmiyor. Hatırlayacağımız üzere geçtiğimiz ay masaüstü uygulamasının geldiğini duyurmuştuk. Sonrasında ise görüntülü konuşma ve en son GIF yani hareketli görüntü desteğinin geleceğini belirtmiştik.

WhatsApp'ın Android beta sürümünde (2.16.118) bir yeniliğin daha geldiği görüldü: Alıntı yapma özelliği. Bu özellik ile birlikte bir kişiyle konuşurken eskiden gönderilen mesajları veya bir başkasının gönderdiği mesajları kopyala yapıştır yapmak yerine doğrudan alıntılayabileceğiz. Böylelikle mesajlar inandırıcılık açısından daha başarılı olacak.



Gördüğümüz üzere seçilen mesajda 'alıntı yap' seçeneği beliriyor. Böylece alıntı yaptığımız mesajın üzerinde, kimden alıntı yaptığımız yazıyor.



Hali hazırda kopyala yapıştır veya ekran görüntüsü alarak zaten bu işlemi görebiliyorduk. Lakin WhatsApp'ın bu hizmetiyle bir mesajı alıntılama hem daha hızlı hem de çok daha kolay olacak.

Android beta sürümünde sızan bu görüntülerdeki özelliğin, iOS ve Windows Mobile işletim sistemleri için de kapsamlı bir güncellemeyle gelmesi bekleniyor.



TEKNOLOJİ WhatsApp'ta bir yenilik daha



WHATSAPP GIF ÖZELLİĞİ

Dünya üzerinde kullanılan en popüler mesaj uygulaması olan Whatsapp son zamanlarda yaptığı başarılı güncellemelere bir yenisini daha eklemek üzere olduğunu açıkladı. Whatsapp mesajlaşmanın yanı sıra dosya alışverişi, resim transferi, videoaktarımı gibi özellikleri ile de bu alanda rakipsiz olduğunu her fırsatta kullanıcılar üzerinde hissettirmesine rağmen ortaya koyduğu farklılıklara da son verecek gibi durmuyor. Son zamanlarda oldukça popüler olan GIF videolarını bünyesinde barındırmak üzere adımlar atmaya hazırlanan Whatsapp'ın bu uygulamasından da alnının akıyla çıkması bekleniyor.

GIF desteği ile yapılacak olan mesajlaşmaları da özel şifreleme sistemine dahil edecek olan Whatsapp'ın güncellemeyi ne zaman yayınlayacağı ise henüz bilinmiyor. Kısa zaman içerisinde sunulacak olan güncellemenin içeriğinde yer alacak olan iki özellikten biri olan GIF desteğinin kullanıcılardan göreceği tepki de soru işareti olarak kalmaya devam ediyor. Test sürümleri denenen ve oldukça olumlu bir performans alınan GIF videolarının kullanıcılara büyük bir rahatlık sunması da bekleniyor. Dakikalar süren uzun videolar yerine 3-7 saniye bandında olan daha kısa videoları birbirlerine gönderme fırsatı bulacak olan Whatsapp kullanıcıları merakla yeni yayınlanacak olan güncellemeyi de merakla bekliyor.

