Yapılan en büyük hatalardan birinin çocukları başka çocuklarla kıyaslamak olduğunu vurgulayan Gündüz, “Çocuğunuzu başkalarıyla kıyaslamamalı, sınav sonucundan bağımsız ona her şekilde değer verdiğinizi hissettirmelisiniz. Çocuğunuzu, başarısızlık durumunda da seveceğinizi, her koşulda yanında olacağınızı belirtin. Çabasını her zaman takdir etmeye çalışın” diye konuştu.