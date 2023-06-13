Sınav yaklaştıkça ebeveynlerin de stresinin arttığını belirten İstanbul Rumeli Üniversitesi’nden psikolojik danışman Bahadır Recep Gündüz, “Çocuğunuza karşı tutumunuza ve konuşmalarınıza dikkat etmeli, süreci çocuğunuzla birlikte yönetmelisiniz” ifadelerini kullandı.

“KIYASLAMA YAPMAYIN”

Yapılan en büyük hatalardan birinin çocukları başka çocuklarla kıyaslamak olduğunu vurgulayan Gündüz, “Çocuğunuzu başkalarıyla kıyaslamamalı, sınav sonucundan bağımsız ona her şekilde değer verdiğinizi hissettirmelisiniz. Çocuğunuzu, başarısızlık durumunda da seveceğinizi, her koşulda yanında olacağınızı belirtin. Çabasını her zaman takdir etmeye çalışın” diye konuştu.

“İYİ BİR DİNLEYİCİ OLUN”

Ebeveynlerin iyi bir dinleyici olması gerektiğini söyleyen Gündüz, “Çocuğunuzu destekleyin ve kaygılarını gidermeye çalışın. Kaygı bulaşıcıdır, kendi kaygınızı kontrol edemezseniz bunu çocuğunuza bulaştırabileceğinizi unutmayın. Tartışmalardan uzak kalın. Çocuğunuza öğüt vermek yerine beraber çözüm yolları arayın” dedi.

“HEDEFLERİNİ PLANLAMASINA YARDIMCI OLUN”

Çocuklara hata yapabilme hakkı verilmeli diyen Gündüz, “Çalışmalarından arta kalan zamanını dilediği gibi kullanma hakkı tanıyın. Çocuğunuzun hedeflerini kısa, orta ve uzun vadeli olarak planlamasına yardımcı olun” diye konuştu.

“KENDİ STRESİNİZİ KONTROL EDİN”

Gündüz, “Çocuğunuzun kaygısını yenmesinde ona yardımcı olmak istiyorsanız, öncelikle kendi stresinizi kontrol etmelisiniz. Çocuğunuzun moralini yüksek tutacak, kendisini iyi hissettirecek aktivitelere katılmasını sağlayın’’ diyerek sözlerini tamamladı.







