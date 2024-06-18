Hak sahipleri de belirlenen konutların taşınmaya hazır hale geldiğini ifade eden Demiroğlu, şunları kaydetti: "İlçemize TOKİ tarafından yaptırılan 2+1 75 metrekare ve 3+1 85 metrekarelik konutlar, yatay mimari şekline göre yapıldı. Sosyal donatısı, iş yeri olan konutlarımızın iç dizaynları tamamlanmış, depremzedeler için sıcak bir yuva oluşturulmuştur.