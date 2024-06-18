|
Özgün

Osmaniye Sumbas Karaömerli 2+1 ve 3+1 deprem konutları teslime hazır

13:39 - 18/06/2024 Salı
Yeni Şafak
<p>Osmaniye deprem konutları anahtar teslimleri ne zaman?</p>
Osmaniye deprem konutları anahtar teslimleri ne zaman?

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlar için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Karaömerli Mahallesi'nde inşa edilen 192 kalıcı konut teslime hazır. Peki Osmaniye Sumbas Karaömerli deprem konutları ne zaman teslim edilecek?

1/ 7

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, depremden etkilenenler için yapımına başlanan 192 kalıcı konut, taşınmaya hazır hale getirildi.

2/ 7

2+1 ve 3+1 dairelerden oluşan 12 blok, şebeke bağlantılarının da tamamlanmasıyla taşınmaya hazır hale geldi. Hak sahipleri kurayla belirlenen 192 daireye depremzedelerin bu ayın sonunda yerleşmesi bekleniyor.

3/ 7

Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden ilçenin de olumsuz etkilendiğini söyledi.

4/ 7

Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği afette, evlerin yıkıldığını ya da ağır hasar aldığını anlatan Demiroğlu, ilçede depremden etkilenenler için hemen çalışmaların başladığını belirtti.

5/ 7

Demiroğlu, evlerini kaybeden depremzedeler için TOKİ tarafından geçen yıl ağustosta 37 dekarlık alanda başlayan kalıcı konut yapımının tamamlandığını dile getirdi.

6/ 7

Hak sahipleri de belirlenen konutların taşınmaya hazır hale geldiğini ifade eden Demiroğlu, şunları kaydetti: "İlçemize TOKİ tarafından yaptırılan 2+1 75 metrekare ve 3+1 85 metrekarelik konutlar, yatay mimari şekline göre yapıldı. Sosyal donatısı, iş yeri olan konutlarımızın iç dizaynları tamamlanmış, depremzedeler için sıcak bir yuva oluşturulmuştur.

7/ 7

Konutların çekilişi yapılarak anahtarlar hak sahiplerine teslim edildi. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bazı hak sahipleri gelip konutlarının temizliğini bile yaptı. Çok kısa süre içinde depremzedelerin yeni yuvalarına taşınmalarını bekliyoruz."

#TOKİ
#Karaömerli Mahallesi
#192 konut
#deprem konutları
#Sumbas
#Osmaniye
#afet konutları
25 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Osmaniye Sumbas Karaömerli 2+1 ve 3+1 deprem konutları teslime hazır