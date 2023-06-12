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Nüfus müdürlüklerinde YKS mesaisi

Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, hafta sonu yapılacak olan 2023 YKS için nüfus müdürlüklerinin açık olacağı duyuruldu.

16:43 . 12/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Nüfus müdürlüğü

Nüfus müdürlüğü

Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:“17-18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak olan 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2023-YKS) katılacak adaylardan, Nüfus Cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adayların, Nüfus Müdürlüklerine başvurarak “Sınav Giriş Belgesi” ile bir adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni kart düzenleninceye kadar geçerli fotoğraflı, imzalı- mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenebilmesi ve MERNİS Nüfus bilgilerinde sorun olan adayların bilgi güncelleme işlemlerinin yapılabilmesi için 17 Haziran 2023 Cumartesi günü 07.00-17.00 saatleri ve 18 Haziran 2023 Pazar günü 07.00-15.30 saatleri arasında Bolvadin, Dinar, Sandıklı ve Merkez İlçe Nüfus Müdürlüklerimizin açık bulundurulacağı; kamuoyuna saygıyla duyurulur.”



#yks
#Nüfus müdürlüğü
#nüfus müdürlüğü çalışma saatleri
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