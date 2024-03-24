YÖK’ten üniversite sınavına başvuracak adaylara ikinci geç başvuru hakkı!

YKS başvurularını kaçıran adaylara 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında ikinci geç başvuru hakkı tanındı. İkinci geç başvurular mart ayında alınacak. Peki, YKS ek başvuruları ne zaman başlayacak?
YSK EK BAŞVURU TARİHLERİ
Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan ve yurt dışındaki üniversitelere kayıt olmak isteyen Türk öğrencilere YKS’ye girme şartı getiren yönetmelik dolayısıyla mağduriyet yaşanmaması için sağlanan ikinci geç başvuru 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.
Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM’nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.
DAHA ÖNCEKİ BAŞVURULAR AYNEN GEÇERLİ OLACAK
Sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan adayların, başvuru bilgileri aynen geçerli olacak. Bu nedenle sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan adaylardan yeniden başvuru alınmayacak.
2024 YKS SINAVI NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 1'inci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 8 Haziran Cumartesi, Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak.