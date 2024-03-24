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YÖK’ten üniversite sınavına başvuracak adaylara ikinci geç başvuru hakkı!

YKS ek başvuruları ne zaman başlayacak?Yükseköğretim Kurulu, 8-9 Haziran’da yapılacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarının mağduriyet yaşamamaları için ikinci geç başvuru hakkı tanıdı. Sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan adayların, başvuru bilgileri aynen geçerli olacak. Peki YKS ek başvuruları ne zaman başlayacak?

09:19 - 24/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
YKS ek başvuruları ne zaman başlayacak?
YKS ek başvuruları ne zaman başlayacak?

YKS başvurularını kaçıran adaylara 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında ikinci geç başvuru hakkı tanındı. İkinci geç başvurular mart ayında alınacak. Peki, YKS ek başvuruları ne zaman başlayacak?

YSK EK BAŞVURU TARİHLERİ

Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan ve yurt dışındaki üniversitelere kayıt olmak isteyen Türk öğrencilere YKS’ye girme şartı getiren yönetmelik dolayısıyla mağduriyet yaşanmaması için sağlanan ikinci geç başvuru 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.

Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM’nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

DAHA ÖNCEKİ BAŞVURULAR AYNEN GEÇERLİ OLACAK

Sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan adayların, başvuru bilgileri aynen geçerli olacak. Bu nedenle sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan adaylardan yeniden başvuru alınmayacak.

2024 YKS SINAVI NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 1'inci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 8 Haziran Cumartesi, Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak.


ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?
ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM aday şifresi, ÖSYM'nin yaptığı tüm sınavlara başvuru yapabilmek için gerekli olan bir şifredir. ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM tarafından adayların sınav başvurularını, sonuçlarını ve diğer işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir sistemdir. ÖSYM sınav tercihleri, sınav giriş belgesi ile sınava ilişkin tüm bilgiler ÖSYM AİS üzerinden yapılmakta. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.


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