Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, yurt dışında ikamet eden ve beraberinde mobil cihaz getiren vatandaşların 120 günlük kayıtsız cihaz kullanım sürelerini 180 güne kadar uzatabileceklerini açıkladı.
YURT DIŞINDAN GETİRİLEN TELEFONLARIN KULLANIM SÜRESİ UZATILDI MI?
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'ndan yapılan açıklamada "Yurt dışında ikamet eden ve beraberinde mobil cihaz getiren vatandaşlarımız, 120 günlük kayıtsız cihaz kullanım sürelerini otuzar günlük sürelerle 2 defaya mahsus olarak 180 güne kadar e-Devlet Kapısı üzerinden uzatabilirler" denildi.
YURT DIŞINDAN GETİRİLEN TELEFONLARI KULLANIM SÜRESİ NASIL UZATILIR?
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kullanım süresi e-Devlet üzerinden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşların Kayıtsız Cihaz Kullanım Sürelerinin Uzatılması Başvurusu ekranı üzerinden gerçekleştirilebilecek.
2024 IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR, YURT DIŞINDAN TELEFON GETİRME ÜCRETİ KAÇ TL?
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 2024 yılında yurt dışından getirilen telefonu Türkiye’de kullanabilmek için yapılması zorunlu olan IMEI kaydının ücreti netleşti. 2024 yılı başından itibaren yeni aboneliklerde ödeme 31 bin 692 TL olarak belirlendi. Temmuz 2023'ten 2023 yıl sonuna kadar geçerli olan ücret 20 bin TL olarak belirlenmişti.
TELEFONU PASAPORTA KAYDETME NASIL YAPILIR?
E-devlet sisteminden kayıt hakkının sorgulanması (https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kayit-hakki-sorgulama) harç ücretinin yatırılması (2024 yılı için 31 bin 692 TL) ve kayıt işlemlerinin tamamlaması gerekmektedir. T.C. kimlik numarası ve yabancı kimlik numarası bulunan, e-Devlet şifresi alabilen kişilerin tek kayıt mercii olan e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet üzerinden sisteme giriş yaparak gerekli bilgileri doldurmak suretiyle kayıt işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir.