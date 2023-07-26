Zalgiris Vilnius 2-2 Galatasaray Maç Özeti İzle (VİDEO)

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turunda temsilcimiz Galatasaray Zalgiris Vilnius ile karşılaştı. Maç 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Zalgiris Vilnius - Galatasaray maç özeti haberimizde.

ZALGİRİS VİLNİUS - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

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Okan Buruk: "Kendi kendimizi zora soktuk"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında 2-2 berabere kaldığı Zalgiris Vilnius maçı sonrası, "Maçın büyük bir bölümünde kendi kendimizi zora soktuk. Çok rahat kazanabileceğimiz bir maç olabilirdi. İkinci maçta kalitemizi ortaya koymalıyız" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris Vilnius ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 2-2’lik skorla berabere ayrıldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, çok hata yaptıklarını belirterek, "Maçın büyük bir bölümünde kendi kendimizi zora soktuk. Çok rahat kazanabileceğimiz bir maç olabilirdi. Net pozisyonlarımız oldu ama bunun yanında savunmada çok hata yaptık. Bu kadar çok pozisyona girerken bu kadar net pozisyonlar da rakibe vermemiz bizim için tabii ki eksi. Bu anlamda hem takım hem de merkezindeki oyuncularımızın bugün performanslarını kastediyorum. Geçmişe göre en güçlü olduğumuz yerdi. İki gol yedik. Yediğimiz goller ve verdiğimiz pozisyonlardan da iyi savunamadığımızı bugün gösterdik" diye konuştu.

"Kalitemizi ortaya koymalıyız"

İkinci maçta daha dikkatli olmaları gerektiğini aktaran Okan Buruk, "Biraz daha sakin olmamız lazım. Biraz kalitemizi ortaya koymamız gerekir. 2-1 sonrası da aynen yine üçüncü gol atmak için yine şanslar geldi. Maçın geneline baktığımızda takımın kalitesini bugün ortaya koyması gerekiyordu. Tabii sentetik saha. Avrupa kupası maçı ortamı; tabii ki bunlar ve bir sürü şey etken ama Şampiyonlar Ligi ön eleme oynuyorsak ikinci maçta çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Çok daha kalitemizi, üstünlüğümüzü ortaya koymamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Rövanşa iyi hazırlanmamız gerekiyor"

Rakip takımla ilgili de görüşlerini belirten 49 yaşındaki teknik adam, "Rakip her an tehlike oluşturabilecek bir takım. İkinci maçta da aynı şeyler olacak. Bizim o maça daha iyi hazırlanmamız gerekiyor. Her türlü ikinci maça kalacaktı ama maçı 2-1 kazanmış gibiyken 2-2 ile gitmek bizi biraz üzdü" diye konuştu.

"Angelino’nun önemli bir şeyi yok"

Okan Buruk, Angelino’nun sakatlığı ile ilgili olarak, “Bir kramp girdi. Yani önemli bir şey yok gibi gözüküyor. Sadece bir kramp girmesi ve yorgunluk oldu. Onun için önemli bir şey yok” değerlendirmesini yaptı.

Cheburin: "Çok enteresan bir karşılaşma oldu"

Zalgiris Teknik Direktörü Vladimir Cheburin ise ilginç bir karşılaşma oynadıklarını söyledi.

İstanbul'da 2 Ağustos Çarşamba günü yapacakları maçın zorlu geçeceğini aktaran Cheburin, "Hem oyun hem de skor açısından çok enteresan bir karşılaşma oldu. İki takım da çok net pozisyonlara girdi. Çok iyi çıkışlar yaptık ama maalesef birçok pozisyonu kullanamadık. Galatasaray'ın nasıl bir takım olduğunu öğrendik. Kendimizi nasıl daha iyi hale getirebileceğimizi biliyoruz. Bu karşılaşma 2-2 bitti ama bir sonraki maç daha da zor olacak." diye konuştu.

Maça iyi hazırlandıklarını belirten Cheburin, "Galatasaray çok ciddi bir takım. Hazırlık ve bilgi toplamamız için zaman vardı. Bu maç için iyi hazırlandık. Kazanmak için fırsatlar yakaladık ama müsabaka 2-2 bitti. Rövanş maçı öncesi her şey yeniden başlıyor. Dün sahada isimlerin değil takımın oynadığını söylemiştim. Bugün bunu gördük. İkinci maçta elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.











