Saul Niguez kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray, La Liga'da mücadele eden Atletico Madrid'den Saul Niguez'i transfer listesine ekledi. Diego Simeone'nin gözünden düşen Saul, takımdan ayrılmayı düşünüyor. Sarı-kırmızılılar oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralama peşinde olacak. Peki Saul Niguez kimdir? İşte detaylar.

SAUL NİGUEZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Saul Niguez, İspanyol profesyonel bir futbolcudur. Saul Niguez Esclápez, 21 Kasım 1994 tarihinde İspanya'nın Elche kentinde doğmuştur.

Başarılı orta saha oyuncusu Saul, kariyeri boyunca önemli bir süperstar haline gelmiştir ve Atletico Madrid takımının altyapısında yetişmiştir. Atletico Madrid ile 2008 yılında genç takıma katılmıştır ve burada yeteneklerini geliştirmiştir.

Saul Niguez, 2012 yılında Atletico Madrid'in A takımıyla profesyonel sözleşme imzalayarak La Liga'daki ilk maçına çıkmıştır. O zamandan beri Atletico Madrid forması giymeye devam etmektedir ve takımının vazgeçilmez oyuncularından biri haline gelmiştir.

İspanyol futbolcunun 2019 yılındaki piyasa değeri 90 milyon Euro seviyelerine kadar çıkmıştı.

28 yaşındaki orta sahanın şu anki piyasa değeri ise 10 milyon Euro.







