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Galatasaray Sırp orta saha Uros Racic için transfer çalışmalarına başladı

Galatasaray yeni sezon öncesinde hem UEFA Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Orta sahayı güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar Portekiz ekibi Braga’da bu sezon kiralık olarak forma giyen 1.93’lük Uros Racic’i kadrosuna katmak istiyor. Sırp orta saha için kulübü Valencia ile iletişime geçen Galatasaray Kaan Ayhan, Angelino, Halil Dervişoğlu, Cedric Bakambu ve Wilfried Zaha gibi flaş transferlerine bir yenisini eklemenin peşinde. Peki, Uros Racic kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar.

15:03 . 25/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Uros Racic kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Uros Racic kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şu ana kadar kadrosuna Kaan Ayhan, Angelino, Halil Dervişoğlu, Cedric Bakambu ve Wilfried Zaha'yı katan Galatasaray rotayı İspanya’ya çevirdi. Bu sezon Braga’da kiralık olarak forma giyen Valencia’nın orta saha oyuncusu Uros Racic için çalışmalar başladı. Sarı-kırmızılılar Racic'i bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor. Peki Uros Racic kimdir, kaç boyunda, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar.

UROS RACİC KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Uroš Račić, Sırp futbolcudur. 24 Eylül 1998 tarihinde Sırbistan'ın Belgrad şehrinde doğmuştur. Orta saha mevkiinde oynamaktadır.

Profesyonel futbol kariyerine kariyerine Sırbistan'ın OFK Beograd takımında başlamıştır. Daha sonra 2016 yılında İspanyol kulübü Valencia CF'ye transfer olmuştur. Valencia'nın B takımında forma giydiği dönemde başarılı performanslar sergilemiştir.

2019-2020 sezonunda Valencia'nın A takımına yükselmiş ve La Liga'da mücadele etmeye başlamıştır. Orta sahadaki oyun stili, top sürme yeteneği ve pas kabiliyeti ile dikkat çekmektedir.

Racic geçen sezon kiralık olarak Braga formasıyla 38 maçta görev yaptı. Bu maçların 19'unda ilk 11'de forma giyen Racic, takımına 4 gollük katkı sağladı.



#Uros Racic
#Sırbistan
#Valencia
#Galatasaray
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