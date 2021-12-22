Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi? 23 Aralık Zonguldak kar tatili açıklaması

Ülke genelinde yoğunlaşan kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi. Bunlarda birisi ise Bartın ve Amasra oldu. Bartın'da 23 Aralık Perşembe günü eğitime ara verildi. Peki, kar yağışının devam ettiği Zonguldak'ta kar tatili var mı?

ZONGULDAK'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Zonguldak il genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle 23 Aralık Perşembe günü okulların tatil edilmesi gündemde. Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yapacağı çalışmanın ardından Zonguldak Valiliği konuyla ilgili bilgilendirme yapacak. Bilindiği gibi bugün taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmişti.

Hamileler ve engelli vatandaşlar da idari izinli sayılmayı bekliyor.

ZONGULDAK 22 ARALIK KAR TATİLİ AÇIKLAMASI

Zonguldak'ta dün gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle akşam saatlerinde Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplantı yapıldı. Toplantıda kar yağışı ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden olabileceğinden dolayı okullar bir gün süreyle tatil edildi.Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde devam etmekte olan kar yağışının gece saatlerinde don ve buzlanma ile ulaşımda aksamalara neden olabileceği değerlendirildiğinden ilimiz genelinde sadece taşımalı eğitim öğretim kapsamında 22.12.2021 Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca valimizin sosyal medya hesapları taklit edilerek sahte hesaplardan bu konuda yapılan paylaşımlara itibar etmemeleri konusunda saygıyla duyurulur” denildi.

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BARTIN'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Bartın’da etkili olan kar yağışının devam etmesiyle birlikte Ulus ilçesinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildiği duyuruldu.

Ulus Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı öğrencilerimizin sağlığı ve okula ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla 22.12.2021 tarihinde (Çarşamba günü) ilçemiz genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

Yapılan açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan hamile veya engelli personellerin de tatil süresince izinli sayılacakları kaydedildi.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilimiz merkez ve merkeze bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda 22.12.2021 Çarşamba günü yüz yüze eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Eğitime uzaktan devam edilecektir.” denildi.Ayrıca engelli ve hamile olan kamu çalışanlarının aynı tarihte izinli sayılacakları duyuruldu.

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AMASRA'DA UZAKTAN EĞİTİM

Amasra Kaymakamlığı uzaktan eğitime devam edileceği, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılacağını duyurdu.