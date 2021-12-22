Özgün İstanbulda 23 Aralık Perşembe YARIN okullar tatil mi?
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İstanbulda 23 Aralık Perşembe YARIN okullar tatil mi?

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? sorusu merak ediliyor. İstanbul'da kar tatili haberleri yakından takip ediliyor. Kar yağışın etkili olmasıyla İstanbul'da yarın 23 Aralık Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak kazandı. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul Valiliği'nden kar tatili açıklamalası geldi mi? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulda 23 Aralık Perşembe YARIN okullar tatil mi?
istanbul kar tatili

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışının başlamasıyla beraber milyonlarca öğrenci ve veli "Yarın okullar tatil mi olacak?" sorusunu gündeme taşıdı. Bilindiği üzere uzunca bir süredir megakent için Meteoroloji, AKOM gibi kurumlar alarm vermişti. Beklenen yağış etkili olmaya başlarken gözler şimdi Valilik açıklamasında...

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerin gözü kulağı kar tatili ile ilgili olacak açıklamada. 23Aralık Perşembe günü için okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Konu ile ilgili ise henüz resmi açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, İstanbul'da yarın Anadolu Yakası'nda hafif kar yağışı ile bu gece en düşük sıcaklığın sıfırın altında 1 derece olmasını beklediklerini söyledi.

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, İstanbul'un Boğaz çevresi ve Karadeniz'e Bakan kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde Trakya ile bölgenin güneydoğusu ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İSTANBUL 0°C, 5°C

Çok bulutlu, Boğaz çevresi ve Karadeniz'e bakan kuzey kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı.

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