Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV’de ne dedi? ROK resmen Beyaz TV’den kovuldu

Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV ekranlarında ne dedi? Yaptıkları programlarla ve konuştukları konularla gündemden düşmeyen ‘Beyaz Futbol’ programında Rasim Ozan Kütahyalı skandal cümleler kurdu. Boşnaklarla ilgili tepki çeken sözler söyleyen Rasim Ozan Kütahyalı programdan kovuldu. Resmi açıklamayı hem MHP Milletvekili Saffet Sancaklı hem de Ertem Şener yaptı. Peki Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV ekranlarında ne söyledi?

Beyaz TV'de dün akşam yayınlanan 'Beyaz Futbol' programında Boşnaklara yönelik hakaret içeren sözler söyleyen Rasim Ozan Kütahyalı'ya tepkiler çığ gibi büyüdü.

Programın moderatörü Ertem Şener program açılışında Rasim Ozan Kütahyalı'nın ayrılığını 'Bu akşam kanal yönetimimizle aldığımız karar doğrultusunda, bugünden itibaren Rasim Ozan Kütahyalı ile yollarımızı ayırdık.' sözleriyle duyurdu.

BALKAN FEDERASYONLARI ORTAK AÇIKLAMA YAPTI

Ve Kütahyalı'ya tepkiler art arda geldi. Balkan ve Boşnak dernekleri yaptıkları ortak açıklamada "Kütahyalı’nın sarf ettiği bu sözler, kelimenin tam anlamıyla, belden aşağı, terbiyesizce, dini ve milli geleneklerimize uymayan sözcükler olmasının yanında, aynı zamanda ırkçı, aşağılayıcı, küçümseyici, tahrik edici, nefret ve hakaret içerikli sözlerdir” ifadeleri kullanıldı.

SAFFET SANCAKLI'DAN ÇOK SERT TEPKİ

MHP Milletvekili Saffet Sancaklı da Kütahyalı'nın sözlerine kayıtsız kalmadı ve "Şerefsiz oğlu şerefsiz. Böyle insanların artık toplum dışına çıkarılması lazım. Bu işin peşini bırakmayacağım.” açıklamasını yaptı.

SAFFET SANCAKLI AYRILIĞI DUYURDU

Rasin Ozan Kütahyalı denen o şerefsiz an itibari ile #beyaztv’den kovulmuştur — Saffet Sancaklı (@saffetsancakli) 20 Kasım 2017

HİDAYET TÜRKOĞLU SAVCILARI GÖREVE ÇAĞIRDI

Bir Boşnak olarak, bu şahsı ağır şekilde kınıyor, savcılarımızı göreve davet ediyorum. — Hidayet Türkoğlu (@hidoturkoglu15) 20 Kasım 2017

Akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu savcıları göreve çağırdı. Türkoğlu, "Tarih boyunca Türklerle dostluğu ve samimiyeti sayesinde tüm dünyayı kıskandıran Bosna Halkını, aşağılık, adi ve akılsız yakıştırmayla küçük düşürmeye çalışan Rasim Ozan Kütahyalı ve onun gibileri hak etmiyoruz. Bir Boşnak olarak, bu şahsı ağır şekilde kınıyor, savcılarımızı göreve davet ediyorum." diye konuştu.

Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV'de ne dedi?

Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV ekranlarında iğrenç sözler söyledi. Sarf ettiği iğrenç sözler nedeniyle bu konuşmayı sizinle paylaşamıyoruz.

Programın ilk vukuatı değil

Daha önceki programları da tartışmalı geçmiş ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın söylediği sözler sosyal medyada tartışmaya yol açmıştı.

06:37 dk 02 Kasım 2016 Diğer Beyaz TV'de ilginç diyaloglar! Radyo ve Televizyon Üst Kurulu önceki akşam Beyaz TV'de yayımlanan Derin Futbol programına vatandaştan gelen tepkiler üzerine harekete geçti. Çok sayıda vatandaşın telefonla aradığı ve sosyal medyadan tepki gösterdiği programa ilişkin RTÜK inceleme başlattı.

Rasim Ozan'a Şahan cevap verdi

Boşnaklara yönelik skandal sözlerin ardından Beyaz TV'den kovulan Rasim Ozan Kütahyalı'ya bir tepki de komedyen Şahan Gökbakar'dan geldi. Instagram hesabından Bosna Hersek'teki Mostar Köprüsü'nün fotoğrafını paylaşan Şahan Gökbakar, isim vermeden Kütahyalı'ya tepki gösterdi. Şahan Gökbakar şu mesajı paylaştı:

"Bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye" sözünü boşununa dememişler.

Balkan göçmeni bir ailenin torunu olarak şunu çok net söylemeliyim; Boşnaklar haysiyetlerini ve vatanlarını savunmak için Avrupa'nın orta yerinde nasıl dimdik mücadele ettiler herkes gördü.

Şerefli, onurlu ve namuslu bir millettir Boşnaklar. O kadar!" yorumunu paylaştı.

RTÜK Rasim Ozan Kütahyalı için inceleme başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bu haftaki toplantısında Rasim Ozan Kütahyalı'nın Boşnak vatandaşlara yönelik tepki çeken sözlerinin yer aldığı yayını görüşmek üzere toplanacak.

RTÜK'ün bu hafta cuma günü gerçekleştirilmesi planlanan Üst Kurul toplantısında, Beyaz TV'de önceki gün yayımlanan "Beyaz Futbol" programındaki Rasim Ozan Kütahyalı'nın sözleri ele alınacak.

Sponsor firma Sanica Beyaz TV'yi bıraktı

Boşnaklara yönelik skandal sözlerin ardından Beyaz TV'den kovulan Rasim Ozan Kütahyalı'ya tepkiler çığ gibi büyüdü.

Programın sponsoru Sanica Boru da desteğini çekme kararı aldı. Sanica Yönetimi'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Halkımızın hassasiyetlerine duyarlıyız. 21.11.2017 tarihi itibariyle Beyaz Futbol ve Derin Futbol programlarındaki sponsorluklarımızdan çekildiğimizi belirtiriz."



