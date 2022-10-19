Özgün Altınordu, Sapanca Gençliksporu 5-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi
ÖZGÜN HABERLER

Altınordu, Sapanca Gençlikspor’u 5-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Altınordu FK kendi sahasında Sapanca Gençlikspor'u konuk etti. Altınordu, rakibini 5-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Altınordu-Sapanca Gençlikspor maç sonucu 5-0: Özeti | Ziraat Türkiye Kupası
Altınordu Sapanca Gençlikspor maç sonucu, özeti

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Sapanca Gençlikspor’u konuk eden Altınordu, rakibini 5-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Altınordu'nun golleri: Gökberk Efe (dk. 38 ve 64), Muzaffer Kocaer (dk. 52 ve 66), Yusuf Talga (dk. 68)

Altınordu, Sapanca Gençlikspor maç özeti

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında Altınordu, Bitexen Sapanca Gençlikspor'u 5-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Tire'deki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan İzmir ekibi, ikinci yarıda bulduğu gollerle farka koştu. Kırmızı-lacivertli ekip sahaya tamamı öz kaynak sisteminden yetişen genç futbolcularla çıktı. Altınordu'nun gollerini 38 ve 64'üncü dakikada Gökberk, 52 ve 66'ncı dakikada Muzaffer, 68'inci dakikada ise Yusuf Talga attı

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda Ankara Keçiörengücü sahasında karşılaştığı Diyarbekirspor’u 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Artvin Hopaspor’u konuk eden Bucaspor 1928, rakibini 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

20 Ekim Perşembe hangi maçlar var, maç saat kaçta?

13.00 Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK: Levent Gümüşdere

14.00 Tuzlaspor - Bursa Yıldırımspor: Alpaslan Şen

14.00 Menemen FK - Bulvarspor: Tolga Sancak

15.00 Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970: Gürcan Hasova

17.30 Giresunspor - Amasya FK: Direnç Tonusluoğlu

Süper Lig 11. hafta Fenerbahçe-Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta?
ÖZGÜN
Süper Lig 11. hafta Fenerbahçe-Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçlarında büyük kapışma
ÖZGÜN
Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçlarında büyük kapışma
Denizden fışkırdı

Denizden fışkırdı

10 bin kasa palamut yakaladılar.
Toggdan yeni adım

Togg'dan yeni adım

Menzil endişesi ortadan kalkacak.
Milliyetçilik budur: Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar KKTC Tanınmalı tişörtünü giydi

En büyük sosyal konut projesi Financial Times'ta.

​Putin ilhak edilen dört bölgede sıkıyönetim ilan etti.

Görev başında bulunamadıklarında kesinti yapılmayacak.

​Bosna Hersek halkı için yaptığı fedakarlıklarla hafızalara kazındı.

​Kanser teşhisi konan Pyerre ile yolları ayırdığı için Giresunspor'a ceza verildi.

​Kayan kamyonet binanın üstüne uçtu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.