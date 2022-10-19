Altınordu, Sapanca Gençlikspor’u 5-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Sapanca Gençlikspor’u konuk eden Altınordu, rakibini 5-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Altınordu'nun golleri: Gökberk Efe (dk. 38 ve 64), Muzaffer Kocaer (dk. 52 ve 66), Yusuf Talga (dk. 68)
Altınordu, Sapanca Gençlikspor maç özeti
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında Altınordu, Bitexen Sapanca Gençlikspor'u 5-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Tire'deki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan İzmir ekibi, ikinci yarıda bulduğu gollerle farka koştu. Kırmızı-lacivertli ekip sahaya tamamı öz kaynak sisteminden yetişen genç futbolcularla çıktı. Altınordu'nun gollerini 38 ve 64'üncü dakikada Gökberk, 52 ve 66'ncı dakikada Muzaffer, 68'inci dakikada ise Yusuf Talga attı
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda Ankara Keçiörengücü sahasında karşılaştığı Diyarbekirspor’u 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Artvin Hopaspor’u konuk eden Bucaspor 1928, rakibini 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
20 Ekim Perşembe hangi maçlar var, maç saat kaçta?
13.00 Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK: Levent Gümüşdere
14.00 Tuzlaspor - Bursa Yıldırımspor: Alpaslan Şen
14.00 Menemen FK - Bulvarspor: Tolga Sancak
15.00 Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970: Gürcan Hasova
17.30 Giresunspor - Amasya FK: Direnç Tonusluoğlu