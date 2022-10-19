Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçlarında büyük kapışma

Futbolseverler Ziraat Türkiye Kupası'nda da futbolun heyecanını yaşıyor. Mücadelesi devam eden kupanın 3. eleme turunda bugün ve yarın toplam 26 karşılaşma yapılacak. Kupada maçları 8-10 Kasım tarihlerinde yapılacak 4. eleme turunda 54 takım mücadele verecek ve toplam 27 karşılaşmaya sahne olacak. Süper Lig'e 13 Kasım'da ara verilmesinin ardından futbolseverler, Katar'daki Dünya Kupası'nın keyfini yaşayacak.

Galatasaray-GMG Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde GMG Kastamonuspor, bu akşam saat 21.00’de Galatasaray’a konuk olacak. Nef Stadyumunda oynanacak karşılaşma öncesinde büyük heyecan yaşayan GMG Kastamonuspor taraftarları, Kastamonu Belediyesi taraftan tahsis edilen otobüslerle İstanbul’a gitmek için yola çıktı. Şehrin farklı noktalarından kaldırılan otobüslerle yola çıkan GMG Kastamonuspor taraftarı karşılaşma için çok heyecanlı olduklarını dile getirdi.

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Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçları

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Manisa FK, Amberçay Eynesil Belediyespor'a normal süresi 1-1, uzatma bölümü 2-2 sona eren maçta, penaltı atışlarında 7-6 üstünlük kurarak, 4. tura yükseldi.

Seri penaltılarda Manisa FK'de Gakpa, Nizamettin Çalışkan, Burak Altıparmak, Batuhan Kör, Çağrı Giritlioğlu, Muhammet Taha Şahin ve Ayberk Karapo atışı gole çevirirken, Adem Büyük ise penaltı atışını kaçırdı.

Amberçay Eynesil Belediyespor'da ise Bedirhan Batukan Ay, Efekan Şensoy, Bekir Mustafa Meral, Hakan Akman, Cengizhan Koç ve Orhan Dilli golü atarken, Selahattin Enes Kılıç ve Emirhan Koç atıştan yararlanamadı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur günün ilk 6 maçı sonucu

Kupada yapılan ilk 6 maçın sonunda Kasımpaşa, Serik Belediyespor, Efeler 09, Ankaraspor, Manisa FK ve Çaykur Rizespor adını 4. tura yazdırdı.

Oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

Kasımpaşa-Yeni Mersin İdmanyurdu: 2-1 Serik Belediyespor-Batman Petrolspor: 2-1 Altay-Efeler 09: 1-2 Ankaraspor-Pazarspor: 2-1 Manisa FK-Amberçay Eynesil Belediyespor: 2-2 (Penaltılar: 7-6) Çaykur Rizespor-Boyabat 1868: 3-0

Altın Efeler 09 maç özeti

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında evinde 3'üncü Lig ekibi Efeler 09'a uzatmada yediği golle 2-1 yenilerek elenen Altay'da forma şansı bulan genç futbolcular sınıfı geçemedi. Siyah-beyazlı takım sahaya 41 yaşındaki forvet Murat Uluç dışında tamamı gençlerden oluşan kadrosuyla çıkarken, 1-0 öne geçtikten sonra skoru koruyamayan İzmir temsilcisi taraftarını üzdü. Tribülerde yer alan az sayıda Altay taraftarı gençlere tepki gösterirken, teknik direktör Sinan Kaloğlu'na bir kez daha istifa çağrısında bulundu. Maçın uzatma bölümünde kaptan Murat Uluç, genç oyunculara tepki gösteren bazı taraftarlarla münakaşaya girdi.

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Altaylı taraftarların eleştirileri üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Başkan Ayhan Dündar, sorumluluğu üstlendi. Başkan Dündar, "Sahaya çıkan kadronun sorumlusu benim. Amacım gençlerimizin ne seviyede olduğunu görebilmek. Kadromuza bir çocuğumuzu daha dahil edebilme veya sonraki zamanlarda mücadele edebilmesi adına tecrübe kazandırabilme düşüncesinden öte değildi. Herhangi getirisi olmayan bir organizasyonda her bir oyuncumuzun sakatlık riskinin önüne geçmekti. Yapılan her eleştiri baş göz üstene" mesajı verdi. Ligde 9 maçta 7 puan toplayarak düşme hattından kurtulamayan Altay, kupaya da erken veda ederek moral bulma fırsatını kaçırdı.

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