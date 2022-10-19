Süper Lig 11. hafta Fenerbahçe-Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti. Bu maçın ardından Fenerbahçe 21 puanla ligde lider olan Adana Demirspor’un hemen ardında 20 puanla ikinci sıraya oturdu. Sarı lacivertli takım bu hafta Başakşehir’i konut edecek.

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta?

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda oynanacak karşılaşma 22 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’da başlayacak.

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda?

Zorlu mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçı biletleri satışa çıktı mı?

Fenerbahçe Spor Kulübü, Başakşehir maç biletlerinin satışı hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Bilet fiyatları ve satışa çıkacağı tarih açıklandığında detaylara bu haber üzerinden ulaşabilirsiniz.

Başakşehir

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam ediyor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

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Fatih Terim Stadı’nda bulunan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminle dinamik ısınma ile başlayan idman, pas çalışması ile devam etti. Turuncu-lacivertli ekip, taktik çalışması ile antrenmanı tamamladı.

Başakşehir, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.