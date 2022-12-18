Özgün Asgari ücret zammına ilişkin heyecanlandıran rakamı BBP lideri Mustafa Destici açıkladı
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Asgari ücret zammına ilişkin heyecanlandıran rakamı BBP lideri Mustafa Destici açıkladı

Asgari ücret son dakika haberi: Asgari ücret zammında son viraja girildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin milyonların beklediği zam kararı için tarih verirken, BBP lideri Mustafa Destici'den rakam tahmini geldi. "Hükümet de gördüğüm kadarıyla bunların da üstüne bir rakamı düşünüyor" diyen Destici, asgari ücret zam oranı tahminini duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Asgari ücret zam oranı ne kadar olacak? 2023 asgari ücret zammı son dakika ne kadar, kaç TL?
Asgari ücret 2023 zam oranı

Asgari ücret zammı için milyonların beklediği açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, karar için 20 Aralık Salı gününü işaret etti. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada "Salı günü asgari ücret müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız." dedi. Bakan Bilgin'in açıklamaları heyecan yaratırken Cumhur İttifakı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Mustafa Destici asgari ücret zammı
Mustafa Destici asgari ücret zammı

Cumhur İttifakı'nın ortağı BBP lideri Mustafa Destici, HaberTürk canlı yayınında asgari ücretle ilgili çözüm odaklı bir çalışma yürütüldüğünü belirtirken, rakam verdi.

Asgari ücret zam oranı ne kadar olacak?

Mustafa Destici, "Hepsi uzlaşıya açık. İşveren kesimi 7 binin üstünde rakamlarla başladı. İşçi sendikamız 7 bin 800'ler civarında kırmızı çizgisi vardı. Hükümet de gördüğüm kadarıyla bunların da üstüne bir rakamı düşünüyor. Ben yüzde 40 ile 50 arasında asgari ücrette artış meydana geleceğini düşünüyorum. Buna da hükümet, işçi kesimi ve işveren kesiminin rıza göstereceğini, burada uzlaşacaklarını tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

2023 asgari ücret ne kadar olacak?

  • Eğer artış yüzde 40 oranında olursa asgari ücret 7 bin 700 TL'ye, yüzde 45 oranında zam yapılırsa 7 bin 975 TL'ye, yüzde 50 oranında olur ise 8 bin 250 TL'ye çıkacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı açıklamada salı gününü işaret ederken, "Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız. Asgari ücret sosyal devletin çalışanları koruduğu bir ücrettir. Evet asgari ücreti devlet vermez, işverenler verir ama işçilerini koruyacak bir asgari ücret rakamında uzlaşmayı devlet belirler. Bizim de burada temel fonksiyonumuz budur. Birçok sorunu çözdük, bunları da çözeceğiz." demişti.

Asgari ücret zam oranı hesaplama nasıl yapılır?
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Asgari ücret zam oranı hesaplama nasıl yapılır?

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