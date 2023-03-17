Bolu'da okullar bugün tatil mi?
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Bolu'da saat 13.55'te 8,13 kilometre derinlikte 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kentte paniğe neden olurken, il genelinde eğitim ve öğretime Cuma günü ara verildi.
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün yaşanan deprem nedeniyle il genelinde tüm eğitim kurumlarında 17 Mart Cuma günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.