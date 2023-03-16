2023 Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Ramazan ayında oruç tutacak ve 5 vakit namazla birlikte teravih kılacak vatandaşlar için imsakiye saatleri Diyanet tarafından paylaşılıyor. 2023 Aydın namaz vakitleri ve Aydın imsakiyesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

AYDIN NAMAZ VAKİTLERİ 2023

Aydın iftar vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? Aydın Ramazan imsakiyesi ve Aydın iftar, sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İLK ORUÇ/ İLK SAHUR NE ZAMAN 2023?

Ramazan ayı bu yıl 23 Mart tarihinde başlayacak. 22 Mart gecesini 23 Mart'a bağlayan gece ilk oruç için sahura kalkılacak.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Müslümanlar tarafından sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul edilen, büyük bir coşku ve heyecanla karşılanan Ramazanın başlıca özelliklerinden biri, Kur'an'ın bu ayda indirilmeye başlanmış olup ayet ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğunun bildirilmesidir.

Müslümanlara Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahyedildiği Kadir Gecesi, bu ayın içindedir. Hangi gün olduğu bilinmemekle birlikte Ramazan ayının 27. gecesi, Kadir Gecesi olarak kabul edilmektedir. Bazı İslam bilginlerine göre ve hadislere göre ise Kadir Gecesi, Ramazan ayının son 10 günü içerisinde yer almaktadır. Hangi gün olduğu kesin olarak bilinmediği için Müslümanlar, Ramazan'ın bu son 10 gününü dikkatli ve bilinçli bir şekilde geçirirler.

Kadir Gecesi ile ilgili olarak, Kur'an'ın 97. suresi olan Kadir Suresi'nin ilk üç ayetinde "Şüphesiz, biz O'nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır." denmektedir.

2023 DİNİ GÜNLER







