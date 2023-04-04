Son seçim anket sonuçları
Cumhurbaşkanlığı seçimi anket sonuçları
- “Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirdiniz?” sorusu yöneltilen 3 bin kişiden yüzde 49,8’iCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğandiyerek, Erdoğan’a duyduğu güveni gösterdi.Kemal Kılıçdaroğluyüzde 21,7 ile ikinci sırada veMansur Yavaşyüzde 9,6 ile üçüncü sırada yer aldı.
Hangi parti ne kadar oy alıyor?
Optimar Araştırma son anket sonuçları
Optimar Araştırma "Yüzyılın Felaketi" diye nitelenen depremin yaşandığı 19-23 Şubat tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle yüz yüze yaptığı anket sonuçlarını açıkladı.O ankette, "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen cevaplar şöyle:
- AK Parti: Yüzde 40,
- CHP: Yüzde 25.7,
- İYİ Parti: yüzde 10.1,
- HDP: Yüzde 9.6,
- MHP yüzde 7.1,
- Memleket Partisi: Yüzde 1.7,
- Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.2,
- Saadet Partisi: Yüzde 1.2
Cumhurbaşkanı seçimi anket sonuçları
- Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 43.2,
- Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 13.5,
- Mansur Yavaş: Yüzde 11.8,
- Ekrem İmamoğlu: Yüzde 7.4
Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçları
AK Parti’nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı ne kadar?
- A Haber'de yayınlanan Satır Arası'na konuşan AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, "AK Parti'nin oyu 2018'den az olmayacak ve oylar 41-42 bandında" dedi. Yavuz, "Başkan Erdoğan'ın oyu ise yüzde 53 civarında" açıklamasını yaptı. Ali İhsan Yavuz şu şekilde konuştu:
- "En son Mustafa Şen Başkanımız (AK Parti MKYK ve MYK Üyesi Genel Başkan Yardımcısı) anketi açıkladı. En son Mustafa Şen'in anketinde yüzde 41 çıktığını gördük. Bugün yüzde 41'e çıkması demek seçime kadar birkaç puan daha üstüne koyacağı anlamına geliyor ve hep böyledir bu.
- Seçime doğru az süre kala kararsızların sayısı azalmaya başladığında AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'a teveccüh artar. Anketlerde yüzde 37, 39, 40'ları gördük. Şimdi 41 ve 42'yi konuşuyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanımız ile ilgili ankette oy oranının yüzde 53 olduğunu da gördük. Ben bunun daha da artacağını düşünüyorum. Bizim ARGE Başkanlığımızın anketinde bunu gördük çok şükür. Ama ben bunun da artma eğiliminde olduğunu düşünüyorum açıkçası.”
2023 seçimde yarışacak cumhurbaşkanı adayları belli oldu
- 14 Mart'ta yapılacak seçimlerde yarışacak cumhurbaşkanlığı adayları için 100 bin imza süreci sona erdi. Saat 20.00 itibariyle biten süreç sonunda seçimde yer alacak adaylar da kesinleşmiş oldu. Sonuca göre seçimlerdeRecep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnceveSinan Oğanaday olacak.
Deprem bölgelerinde seçim nasıl yapılacak?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), depremin vurduğu 11 ilde seçimlerin nasıl yapılacağına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye heyet gönderdi. YSK heyeti, bölgenin şartlarını yerinde görmek için 11 ilde incelemelerde bulunacak.
Deprem bölgesinde yaşayanların seçimde nerelerde nasıl oy kullanacağı, YSK yetkililerinin bölge ziyaretleri sonrasında netlik kazanacak. Heyet tarafından hazırlanacak rapor YSK'da ele alınacak. Seçimlerde çadır kentlerde oy kullanılması, oy sandıkları için konteynerler oluşturulması, yıkılan bölgelerdeki sandıkların aynı seçim bölgesinde birleştirilmesi gündeme gelecek.
Hangi il kaç milletvekili çıkaracak?
Yüksek Seçim Kurulu'nun illerin çıkaracağı milletvekili sayısı ve seçim çevrelerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, sayıların Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nın 2022 yılı nüfus bilgileri esas alınarak hesaplandığı belirtildi.
- İstanbul'un 98 milletvekili ile 3, Ankara'nın 36 milletvekili ile 3, İzmir'in 28 milletvekili ile 2 ve Bursa'nın da 20 milletvekili ile 2 seçim çevresine bölündüğü kaydedildi.
Türkiye'nin 81 ilinin toplamda 600 milletvekili çıkaracağı vurgulandı. Kararda, deprem bölgesindeki milletvekili sayılarının değişmediği de görüldü.
10 soruda Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi
Cumhurbaşkanının seçimin yenilenmesi kararı vermesi halinde milletvekili genel seçimi ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılacak.
Gümrük kapılarında oy kullanma işlemi ne zaman başlayacak?
- Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler için oy kullanılacak gümrük kapılarını belirledi. Buna göre, gümrük kapılarında oy verme işlemi 27 Nisan 2023 Perşembe günü saat 08.00'de başlayacak ve 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'de bitecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 20 Mayıs 2023 Cumartesi günü saat 08.00'de başlaması, 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'de bitmesi kararlaştırıldı.