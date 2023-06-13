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NBA’de Denver Nuggets tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaştı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Denver Nuggets, Miami Heat'i 94-89'luk skorla mağlup etti. Bu sonuçla NBA finali serisini 4-1 önde bitirdi ve tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaştı. Denver Nuggest'ın süperstarı Sırp basketbolcu Nikola Jokic, en değerli oyuncu seçildi. Jokic, 2002 yılında bu ödülü kazanan Shaquille O'Neal'dan bu yana NBA Finalleri MVP’si seçilen ilk pivot oldu. Denver Nuggets - Miami Heat maç özetini izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.

09:53 . 13/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Denver Nuggets 94-89 Miami Heat Maç Özeti İzle (VİDEO)

Denver Nuggets 94-89 Miami Heat Maç Özeti İzle (VİDEO)

NBA'de şampiyon belli oldu. Final serisinin beşinci maçında Denver Nuggets ile Miami Heat karşı karşıya geldi. Ball Arena'da oynanan karşılaşmada rakibini 94-89 mağlup eden Denver Nuggets, seride durumu 4-1'e getirdi ve tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

DENVER NUGGETS - MİAMİ HEAT MAÇ ÖZETİ


FMVP NIKOLA JOKIC

Denver Nuggest'ın süperstarı Sırp basketbolcu Nikola Jokic, en değerli oyuncu seçildi.

SHAQ'TAN SONRA BİR İLK

Nikola Jokic, 2002 yılında bu ödülü kazanan Shaquille O'Neal'dan bu yana NBA Finalleri MVP’si seçilen ilk pivot oldu.



#Denver Nuggets
#Miami Heat
#NBA
#Nikola Jokic
8 dakika önce
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NBA’de Denver Nuggets tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaştı