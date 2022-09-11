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Bugün deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi 11 Eylül 2022 Pazar

Türkiye deprem kuşağında yer aldığından her gün irilik ufaklı depremler meydana gelmekte. Bulundukları bölgede deprem olup olmadığını sorgulamak isteyenler ise nerede deprem oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? Deprem yıkılan bina var mı? sorularına cevap aramakta. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem açıklamasında bulundu. İşte 11 Eylül 2022 son depremler listesi...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetine deprem oldu? 11 Eylül 2022 AFAD Kandilli son depremler
Deprem mi oldu? AFAD, Kandilli son depremler listesi

11 Eylül 2022 Pazar günü meydana gelen son depremler Kandilli Rasathanesi ile AFAD son depremler listesi içerisinde paylaşıldı. Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? 11 Eylül son dakika depremler listesine haberimizde yer verdik. Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre bugün Van’da deprem meydana geldi.

Deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün AFAD'ın bildirdiğine göre, Van'ın Yemlice ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

5 km derinlikte meydana gelen depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Kandilli son depremler

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi için tıklayın

AFAD depremler listesi

AFAD deprem sorgulama ekranı için tıklayın

Deprem nasıl oluşur?

Yerkabuğunu oluşturan levhaların birbirine sürtündükleri, birbirlerini sıkıştırdıkları, birbirlerinin üstüne çıktıkları ya da altına girdikleri bu levhaların sınırları dünyada depremlerin oldukları yerler olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyada olan depremlerin hemen büyük çoğunluğu bu levhaların birbirlerini zorladıkları levha sınırlarında dar kuşaklar üzerinde olusmaktadır.

Yukarıda, yerkabuğunu oluşturan "Levha"ların, Astenosferdeki konveksiyon akımları nedeniyle hareket halinde olduklarını ve bu nedenle birbirlerini ittiklerini veya birbirlerinden açıldıklarını ve bu olayların meydana geldiği zonların da deprem bölgelerini oluşturmakta. İtilmekte olan bir levha ile bir diğer levha arasında sürtünme kuvveti aşıldığı zaman bir hareket oluşur. Bu hareket çok kısa bir zaman biriminde gerçekleşir ve şok niteliğindedir. Sonunda çok uzaklara kadar yayılabilen deprem (sarsıntı) dalgaları ortaya çıkar.Bu dalgalar geçtiği ortamları sarsarak ve depremin oluş yönünden uzaklaştıkça enerjisi azalarak yayılır.

Bu sırada yeryüzünde, bazen gözle görülebilen, kilometrelerce uzanabilen ve FAY adı verilen arazi kırıkları oluşabilir. Bu kırıklar bazen yeryüzünde gözlenemez, yüzey tabakaları ile gizlenmiş olabilir. Bazen de eski bir depremden oluşmuş ve yerüzüne kadar çıkmış, ancak zamanla örtülmüş bir fay yeniden oynayabilir.

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