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Apple merakları giderdi: iPhone 14 Türkiye satış fiyatı ve özellikleri belli oldu

iPhone 14 modellerinin Türkiye satış fiyatları belli oldu. Teknoloji devi Apple, yeni akıllı saat ve airpods cihazları ile iPhone 14 ailesini ilk kez tanıttı. Apple, piyasaya yeni ürün sunacağı her dönemde; hız, kalite ve estetik görünüm açısından farklılıklarla dolu cihazlarla kullanıcıyla buluşur. Teknoloji meraklıların dröt gözle beklediği iPhone 14 nihayet piyasaya çıktı. iPhone 14'te ön kamerada ilk kez oto-fokus özelliği kullanıldığı görürken, Apple hayranları iPhone 14’ün özelliklerini merak eder oldu. Peki iPhone 14 Pro ve Pro Plus özellikleri neler? iPhone 14 Türkiye satış fiyatı ne kadar?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
iPhone 14 Türkiye satış fiyatı ne kadar? Phone 14 Mini, Pro, Pro Max özellikleri
iPhone 14 Türkiye satış fiyatı ve özellikleri

Apple iPhone 14 mini, 14, 14 Pro ve 14 Pro Max modellerini tanıttı. iPhone 14 ailesinin Türkiye fiyatları belli oldu. Süper parlak bir ekran ve dayanıklı tasarım. Filmleri aratmayan, kolay video çekimleri. Işık hızında bir çip. Ve hayatınızda fark yaratan çok daha uzun pil ömrü. İşte Apple iPhone 14 mini, 14, 14 Pro ve 14 Pro Max fiyatı ve özelliklerine ilişkin haberin detayları.

iPhone 14 tasarımı, fiyatı, özellikleri
iPhone 14 tasarımı, fiyatı, özellikleri

Apple'ın ilk tanıttığı ürünü Ultra Watch serisi, kullanıcılara 36 saat batarya ömrü sunuyor. Profesyonel sporcular için özel tasarlanan saatin gece modu da bulunuyor. Apple Watch Ultra'nın ABD'deki satış fiyatı 799 dolar olarak açıklandı. Apple Watch'ın 8 GPS versiyonu 399 dolar, bağlantı hizmeti olanı ise 499 dolardan satışa sunuldu. Apple Watch SE'nin satış fiyatı ise 249 dolar olarak açıklandı.

iPhone 14 özellikleri neler?

NTV'de yer alan habere göre Apple'ın kablosuz kulaklıklarından Airpods'un da yeni modeli kullanıcılara sunuldu. Airpods Pro 249 dolardan satışa sunuldu.

Apple'ın merakla beklenen iPhone 14'ü de lansmanda yerine aldı. iPhone 14'te ön kamerada ilk kez oto-fokus özelliği kullanıldı. İphone 14 ve 14 Plus'ta A15 çip kullanıldı. Telefonlarda artık sim kart kullanılmayacak. Türkiye'de bu özelliğin olması beklenmiyor.

iPhone 14 ve 14 Plus'ın ön kamerası 12 megapiksel ve f/1.9 olacak. iPhone 14 6.1 inç büyüklüğünde 90 hz ekrana sahip. iPhone 14 Plus ise 6.7 inçlik bir ekrana sahip olacak. Telefonlarda acil durumlar için uydu bağlantılı yardım çağırma ozellilligi var. Şebeke çekmese dahi acil yardım çağrısı yapılacak.

iPhone 14 fiyatları
iPhone 14 fiyatları

iPhone 14 Türkiye satış fiyatı ne kadar?

iPhone 14, 799 dolardan, 14 Plus ise 899 dolardan satışa sunulacak. iPhone 14'ler 9 Eylül'den itibaren ön satışasunulacak.

iPhone 14 Pro ve Pro Plus, A16 bionic çiple geliyor. Bu cihaz 6 çekirdekli bir CPU'ya sahip olacak. iPhone 14 Pro'da 48 MP'lik bir ana kamera bulunuyor. Pro'da Always on Display özelliği bulunacak. Bu özellik Android cihazlarda uzun süredir bulunuyordu. iPhone 14 Pro 6.1 inçlik ekrana sahip olacak. iPhone 14 Pro Max'te ise 6.7 inçlik bir ekran kullanıldı. Yani 14 ailesinde artık sadece 2 farklı boyutta ekran var. Cihazların teknik özellikleri ise ekran büyüklüğüne göre değişecek.

iPhone 14 mini, max, pro fiyatı
iPhone 14 mini, max, pro fiyatı

iPhone 14 Pro'nun başlangıç fiyatı 999 dolar olurken, iPhone 14 Pro Plus'un ise 1099 dolar olarak belirlendi.

iPhone 14, Türkiye'de 30 bin 999 liradan satışa sunuldu. iPhone 14 Plus ise 34 bin 999 liradan satılacak. iPhone 14 Pro'nun Türkiye'deki satış fiyatı 39 bin 999 lira olarak açıklanırken, iPhone 14 Pro Plus'ın ise 43 bin 999 liradan satılacağı açıklandı.

  • iOS 16 güncellemesini alacak iPhone modelleri!
  • Apple yeni gerçekleştirdiği etkinliğinde yeni cihazlarını tanıttı. Bu noktada iOS 16’nın da ne zaman çıkacağı ve hangi cihazlara geleceği belli oldu.
  • Apple, WWCD22 etkinliğinde iOS 16 işletim sistemi hakkında bilgiler paylaşmıştı. Yeni yapılan duyuru ile 12 Eylül’den itibaren listenen bütün iPhone’lar için indirilebilir olacak işletim sistemine ek olarak, iPadOS 16 ve macOS Ventura ekim ayında kullanıcılara sunulacak.
  • iOS 16 işletim sistemi güncellemesini alacak iPhone modelleri:
  • -iPhone 13
  • -iPhone 13 mini
  • -iPhone 13 Pro
  • -iPhone 13 Pro Max
  • -iPhone 12
  • -iPhone 12 mini
  • -iPhone 12 Pro
  • -iPhone 12 Pro Max
  • -iPhone 11
  • -iPhone 11 Pro
  • -iPhone 11 Pro Max
  • -iPhone XS
  • -iPhone XS Max
  • -iPhone XR
  • -iPhone X
  • - iPhone 8
  • -iPhone 8 Plus
  • -iPhone SE (2. nesil veya daha yeni modeller)

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