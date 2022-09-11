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Meteoroloji ve AFAD son dakik uyardı: Çok kuvvetli yağış geliyor

11 Eylül hava durumu, okulların açılmadan son pazarı ailecek değerlendirmek isteyen vatandaşların gündeminde. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'dan yapılan son dakika uyarıda birçok il için yağış beklendiği belirtilirken, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, şiddetli yağışlara bağlı olarak sel ve heyelan uyarısı yapıldı. Peki hangi illerde yağmur yağacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu nasıl? İşte il il güncel hava durumu tahminleri.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bugün hava nasıl, yağış olacak mı? 11 Eylül Pazar İstanbul Ankara İzmir güncel hava durumu tahminleri
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji bugün hava nasıl olacak?

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık, bugün öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 20°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 20°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 19°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, bugün öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 21°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

11 Eylül Pazar hava durumu
11 Eylül Pazar hava durumu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 14°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 23°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 25°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 20°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 17°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İstanbul, Ankara, İzmir hava nasıl olacak?
İstanbul, Ankara, İzmir hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 12°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 15°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 17°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 16°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 18°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 21°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 9°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KARS 7°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 15°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN 11°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

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