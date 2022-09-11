Özgün İstanbulda bazı yollar trafiğe kapatılacak Bugün hangi yollar kapalı?
ÖZGÜN HABERLER

İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak! Bugün hangi yollar kapalı?

İstanbul'da bugün düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği bugün trafiğe kapalı olacak yollar ile alternatif güzergahları açıkladı. Peki İstanbul'da hangi yollar kapalı? 11 Eylül Pazar İstanbul kapalı yollar ve alternatif güzergahlar.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulda bugün hangi yollar kapalı? 11 Eylül Pazar İstanbul kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
İstanbulda trafiğe kapatılacak yollar

İstanbul Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, yarın yapılacak Boğaziçi Triatlonu nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılacak ve alternatif yolların belirlendiği ifade edildi. İşte İstanbul'da bugün geçici olarak kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar...

Trafiğe kapatılacak yollar

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kapalı olacak yollar "Bisiklet parkuru kapatılacak yollar (Yol kapatma saati 05.00-09.30) Cuma Yolu Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Mihrişah Valide Sultan Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Atatürk Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar (Kavacık köprüden sahil istikameti tek yön olarak), Levent’ten TEM’e bağlantı yolu.

Bugün hangi yollar kapalı?
Bugün hangi yollar kapalı?

Çilekli’den TEM’e bağlantı yolu, TEM Otoyolu Güney Maslak ayrımları mevkiinden Güney Yol (06:00-09:30), TEM Otoyolu Güney Yola Bağlanan Güney Maslak Yanyol katılım noktası ( 06:00-09:30), TEM Otoyolu Güney Etiler katılım noktası ( 06:00-09:30 ), Körfez Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar (06.30 – 10.30 ). Koşu parkuru kapatılacak yollar (Yol kapama saati 06.30-10.30): Körfez Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar." olarak sıralandı.

Alternatif yollar hangileri?

Açıklamada, alternatif yollar olarak, "Atatürk Caddesi Kavacık Yönü (tek yön), Yeni Riva Yolu, Orhan Veli Kanık Caddesi, Okul Caddesi, Otağtepe Caddesi, M. Ali Birand Caddesi, Büyükdere Caddesi, Uğur Mumcu Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (06:00-09:30), Avrasya Tüneli (06:00-09:30), Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün (06:00-09:30)" kullanılabileceği kaydedildi.

Açıklamada, M. Ali Birand Caddesi, Okul Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Yeni Riva Yolu ile E-80 Karayolu Güney Yol'un da alternatif yol olarak belirlendiği kaydedildi.

Emekli ve memur maaşları ocakta ne kadar olacak? İşte Ocak 2023 memur - emekli zam oranları tahmini
ÖZGÜN
Emekli ve memur maaşları ocakta ne kadar olacak? İşte Ocak 2023 memur - emekli zam oranları tahmini

Gönül Dağı 67. bölüm fragmanı izle! TRT 1 Gönül Dağı 68. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
ÖZGÜN
Gönül Dağı 67. bölüm fragmanı izle! TRT 1 Gönül Dağı 68. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Böylesi daha önce hiç görülmedi

Böylesi daha önce hiç görülmedi

​İnanılmaz görüntü: Dünyanın en büyüğü kaydetti.
Atinadan izahat istendi

Atina'dan izahat istendi

​İşte Yunan unsurları tarafından ateş açılan gemi.
Okullar yarın açılıyor: İlk gün için ilk 10 adım

Okullar yarın açılıyor: İlk gün için ilk 10 adım

​177 ülkeye gönderildi: Değeri tam 2,1 milyar dolar.

​Kral Charles'ın sert tavırları

​HDP'li Semra Güzel'in firar organizasyonunda Yunanistan'ın da olduğu ortaya çıktı.

​565 bin sözleşmeli personel salı gününü bekliyor.

​Meteoroloji gün verip uyardı

​Kırıkkale'de bir garip olay: Ne olduğunu kimse anlayamadı.

​Tuğrul İnançer ile gönül yolculuğuna çıkanlar anlatıyor.

​Teknolojik okul alışverişi için servet harcamayın.

​Savaş uçakları ve gemiler bölgede.

​Pakistan'da tifo ve ishal vakaları arttı. Acil olarak doktora ihtiyaç var.

Karın bölgesinde yağlanmaya dikkat.

​Sefa değil eziyet oldu.

Uğradıkları zulüm ve çalınan servetleri için adalet istiyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.