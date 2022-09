Gönül Dağı 67. bölüm fragmanı izle! TRT 1 Gönül Dağı 68. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Gönül Dağı yeni bölümü ile izleciyle buluştu. Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Yavuz Sepetçi gibi isimlerin yer aldığı içinde komedi, aşk, dram türlerini barındıran Gönül Dağı son bölümü 67. bölüm ile izleyiciyi ekran başına kilitledi. Dizinin son bölümünü izleyenler "Gönül Dağı 67. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" şeklindeki soru üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Gönül Dağı 67. bölüm fragmanı yayınlandı mı? öğrenmek isteyen diziseverler "Gönül Dağı 67. bölüm fragmanı izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.

Gönül Dağı mühendis Aylin

Gönül Dağı son bölüm

Dilek'in ölümü, bütün kasabayı derinden etkilemiştir. Taner hayatının aşkını kaybetmenin acısıyla kendisini atölyeye kapatmış, Dilek'in yasını tutmaktadır. Diğer yanda bebeğinin ise bir sütanneye ihtiyacı vardır. Zahide ve Cemile sütünü vermek istese de bebek kabul etmemiştir. Bebeğe anne sütü bulabilmek için herkes seferber olur. Sonunda bebeğin kabul edeceği bir sütanne bulunur.

Gönül Dağı

Heyecan dolu yeni bölümde Gedelli kasabasının boşaltılmaması için canla başla çalışan Taner'in karşısında bakanlığın gönderdiği mühendis durmaktadır. Evlilik yıldönümleriyle Dilek'in ölüm gününün çakışması, Asuman'ı mutsuz etmektedir.

Ramazan'ın bu durumu ortadan kaldırmak için Asuman'a hazırlayacağı sürpriz izleyiciyi daha da heyecanlandırdı. Dilek'in ölümünden çok fazla etkilenen ve sürekli kendini suçlayan Kenan, Elif'i de kaybetmekten korkmaktadır. Ciritçi Abdullah ile çıktığı yolculuktan sonra Kenan'ın alacağı karar da yine dizi hayranları tarafından merak ediliyordu. Kenan’ın aldığı kararda Dönül Dağı son bölümünde ortaya çıkı.

Gönül Dağı son bölüm ful izle

Gönül Dağı 68. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin haftaya yayınlanacak son bölümü olan 68. bölüm fragmanı Youtube kanalında yayınlanmaktadır. Gönül Dağı 68. bölüm fragmanı için tıklayın.

Gönül dağı dizisi oyuncuları kimler rol ve gerçek isimleri?

Berk Atan – Taner,

Berfin Kıymaz - Mühendis Aylin,

Ecem Özkaya – Zahide,

Ferdi Sancar – Dolmuşçu Sefer,

Erdal Cindoruk – Ağıtçı Hüseyin

Ali Düşenkalkar – Düğüncü Muammer

Yavuz Sepetçi- Ciritçi Abdullah,

Gülhan Tekin – Günşıl

Feyza Işık – Döndü,

Nuri Gökaşan- Dişçi Musa,

Cihat Süvarioğlu- Ramazan,

Semih Ertürk- Veysel,

Nazlı Pınar Kaya – Cemile

Ege Aydan- Belediye Başkanı Celal Bey,

Eser Eyüboğlu – Selami

Çiğdem Aygün – Keriman

Şebnem Dilligil – Halime

Hüseyin Sevimli – Rıfat

Zümre Meğreli – Hemşire Elif

Hazal Çağlar – Asuman

Ulviye Karaca- Gülsüm Öğretmen,

Serkan Kuru - Doktor Kemal

Berk Atan Kimdir? Oynadığı dizi ve filmler nelerdir?

Atan, 26 Eylül 1991 tarihinde İzmir Bornova’da dünyaya geldi.

Anne tarafı Boşnak olan Berk Atan Liseyi Sıdıka Rodop Lisesi’nde okudu.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Halkla İlişkiler bölümü mezunu.

Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde oyunculuk eğitimi üzerine okumaktadır.

11 yaşında futbola başlamış, 17-18 yaşlarında iken Altay futbol takımında kalecilik yapmış.

Ardından modellik yapmaya başlamıştır. Yarışmadan önce de modellik yapıyordu.

2011 yılında Best Model of Turkey'de "Gelecek Vaat Eden" manken şeçildi ve 2012 yılında yapılan yarışmada ise 2012'nin Best Model of Turkey'i seçildi.

8 Aralık 2012 tarihinde Erkan Özerman'ın düzenlendiği Best Model of The World yarışmasının 25.'si Kumburgaz Artemis Otel'de yapıldı ve 1. Berk Atan seçildi.

Mahşer-i Cümbüş Tiyatro ekibinden Dilek Çelebi’den oyunculuk dersleri almaktadır.

2013 yılında Limon Yapımın yapımcılığını yaptığı “Herşey Yolunda Merkez” dizisi ile oyunculuğa başladı.

Ardından Altındağlı adlı dizide rol alan Berk Atan 2015 yılında Güneşin Kızları adlı dizide oynadı.

18 Haziran 2015 tarihinde Sadullah Çelen yönetmenliğinde başlayan "Güneşin Kızları" adlı dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Evrim Alasya, Tolga Sarıtaş, Burcu Özberk, Berk Atan, Hande Erçel, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Kanat Heparı, Sarper Arda, Meltem Gülenç, Teoman Kumbaracıbaşı, Funda İlhan, İrem Helvacıoğlu gibi isimler yer almaktadır.

2017 yılında başrollerini Ece Uslu, Cansel Elçin, Nilay Deniz ve Berk Atan'ın paylaştığı "Dayan Yüreğim" dizisinde 24 Şubat 2017 akşamı, 4'üncü bölümünden itibaren Ayşegül Atik de diziye dahil olup Cansel Elçin'in annesi Türkan karakterini canlandıracaktır.

Dizide ayrıca Ege Aydan, Bora Akkaş, Didem İnselel, Bülent Alkış, Tuncer Salman, Mehmet Aslan, Ayşegül Atik gibi oyuncular da rol almaktadır.

Filmleri ve Dizileri :

2017 - Tahin Pekmez (TV Filmi)

2017 - Dayan Yüreğim (Atıf Şanal)(TV Dizisi)

2015 - Güneşin Kızları (Savaş Mertoğlu) (TV Dizisi)

2013 - Altındağlı (Pamir) (TV Dizisi)

2013 - Herşey Yolunda Merkez (TV Dizisi)

Semih Ertürk Kimdir? Oynadığı dizi ve filimler nelerdir?

Semih Ertürk, 1993 yılında İstanbul’da doğmuştur.

Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır.

Film ve Dizileri:

Reklam filmlerinde rol alan Semih Ertürk, 2015 yılında Yok Artık sinema filminde rol almıştır.

Atv’de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında yer almaktadır ve Taner karakterini canlandırmaktadır.

Cihat Süvarioğlu Kimdir? Oynadığı dizi ve filmler nelerdir?

Yakışıklı isim 1990 yılının Eylül ayında Konya’da dünyaya gelmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş Gösteri Sanatları Merkezi’nde eğitim almıştır.

2013 senesinde ise Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur.

Üniversite döneminde iken okulun Tiyatro Kulübü’ne girmiştir.

En son 2019 senesinde Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır.

Cihat Süvarioğlu Oyunculuk deneyimi:

İlk dizi oyunculuk deneyimini 2014 senesinde rol aldığı Diğer Yarım isimli dizi ile gerçekleştirmiştir.

Dizi de İsmet karakterine hayat vermiştir.

Cihat Süvarioğlu daha sonra Gupse Özay‘ın yapımını ve senaristliğini üstlendiği Görümce adlı sinema filminde güvenlik görevlisini canlandırmıştır.

Günümüzde TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı adlı dizi de rol almakta ve Ramazan karakterini canlandırmaktadır.

Başarılı oyuncu resmi instagram hesabını cihatsuvari ismi ile kullanmaktadır.

Günümüz itibariyle instagram hesabında ki takipçi sayısı 142bin civarındadır.

Cihat Süvarioğlu Oynadığı sinema ve diziler:

Gönül Dağı dizisi (Ramazan) 2020

Yarım Kalan Aşklar – (Mehmet) 2020

Kronoloji – (Faruk) 2019

Yüzleşme – 2019

Değişen Dünyaya Karşı 2019

Fractured – 2019

Bartu Ben – 2018

The Protector (Yasin) 2018

Kelebekler – 2018

Ölene Kadar (Osman) 2017

Görümce – 2016

Diğer Yarım (İsmet) 2014

Ecem Özkaya Kimdir? Oynadığı dizi ve filmleri nelerdir?

Ecem Özkaya, 25 Haziran 1988 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.

Maltepe Üniversitesi Radyo ve Televizyonculuk bölümünde eğitimini alan Özkaya, 2007 yılında Kartallar Yüksek Uçar isimli dizide Seval karakteri ile izleyici karşısına ilk kez çıktı.

Ecem Özkaya’nın rol aldığı dizi ve filmler

Can Kırıkları / Aysel Karadağ / 2018

2016-2017 / Hayat Şarkısı / Melek Çamoğlu Cevher

2012-2015 / Zengin Kız Fakir Oğlan / Biricik Yılmaz Süleymanoğlu

2011-2012 / İffet / Nil

2010 / Cümbür Cemaat Aile / Zeynep

2009 / Elveda Rumeli / Küçük Zarife

2008 / Havalimanı/İyi Uçuşlar / İdil

2007 / Kartallar Yüksek Uçar / Seval

2009 / Sizi Seviyorum / Eda

2014 / Zengin Gelin Fakir Damat / Biricik Yılmaz Kirişci

2015 / Zengin Gelin Fakir Damat 2: Bir Aile Macerası / Biricik Yılmaz Kirişci

2017 / Zengin Gelin Fakir Damat 3: Nurhan / Biricik

2019 / Kim Daha Mutlu

Nazlı Pınar Kaya Kimdir? Oynadığı dizi ve filmler nelerdir?

Kalbimdeki Deniz dizisinde Figen karakterini canlandıran Nazlı Pınar Kaya 1992 yılı İstanbul doğumludur.

24 yaşında olan güzel oyuncu Nazlı Pınar Kaya, Yeditepe Üniversitesinde Tiyatro bölümü okuyor.

Güzel oyuncu ayrıca Blacklistt ajansına kayıtlıdır.

Daha önce birçok dizide yer alan başarılı oyuncu Bulutların Ötesi, Küçük Kıyamet, Küçük Gelin ve Yetim Gönüller isimli dizilerde oynadı.

Güzel oyuncu ayrıca Selam Bahara Yolculuk ve Sonsuz Aşk gibi sinema filmlerinde rol aldı.

Başarılı oyuncu şimdi ise Kalbimdeki Deniz dizisi ile ekranlarda olmaktadır.

Nazlı Pınar Kaya'nın rol aldığı yapımlar:

Küçük Gelin

Bulutların Ötesi

Yetim Gönüllüler

Küçük Kıyamet

Ahmet Yavuz Sepetçi Kimdir? Oynadığı Dizi ve filmler nelerdir?

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu.

Tam adı Ahmet Yavuz Sepetçi.

29 Temmuz 1958, Kayseri doğumlu.

Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu.

Yavuz Sepetçi, tiyatro oyunculuğu yanı sıra 2001 yılından itibaren Hatsız Kul Olmaz ve Mehmed Bir Cihan Fatihi birçok dizide rol aldı.

Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Misafir / Oyuncu / Yönetmen - 2018

Moby Dick - Beyaz Balina / Oyuncu - 2017

Bir İnce Sızı Nisan 1915 / Oyuncu - 2015

Savaştan Barışa Aşktan Kavgaya / Oyuncu - 1998

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Gönül Dağı (Ciritçi Abdullah, TV Dizisi 2020

Vuslat (TV Dizisi 2019-2020)

Mehmed: Bir Cihan Fatihi (Notaras, TV Dizisi (2018)

Filinta (Sinema Filmi 2015)

Hatasız Kul Olmaz (Samet, TV Dizisi 2014)

Yol Ayrımı (Atatürk, TV Dizisi 2012)

Ferahfeza (Eda'nın Babası, Sinema Filmi 2012)

Eve Düşen Yıldırım (TV Dizisi Rahmi, 2012)

Keşanlı Ali Destanı (Çamur İhsan, TV Dizisi 2011)

Ay Büyürken Uyuyamam (Muallim Fethi, Sinema Filmi 2011)

Canım Ailem (TV Dizisi Yaşar, 2008)

Yaralı Yürek (İrfan Ağa, TV Dizisi 2007)

Fikrimin İnce Gülü (Cüneyt, TV Dizisi 2007)

Dudaktan Kalbe (TV Dizisi Kemal, 2007-2008)

Çinliler Geliyor (Yaşar, Sinema Filmi 2006)

Kod Adı Kaos (Aziz Nalça, TV Dizisi 2006)

Körfez Ateşi (Petrol Kaçakçısı (Mafya, TV Dizisi 2005)

Kanlı Düğün (Kaymakam, TV Dizisi 2005)

Ihlamurlar Altında (Tarık, TV Dizisi 2005)

Güz Yangını (Konuk Oyuncu TV Dizisi 2005)

Kurşun Yarası (İbrahim Çavuş, TV Dizisi 2003)

Emanet (TV Dizisi 2002)

Fidan Hanım'a Ne Oldu (Bekir, TV Filmi 2001)