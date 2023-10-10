DGS ek yerleştirme kayıt tarihi
ÖSYM, 29 Eylül-4 Ekim 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.
DGS ek yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 10 Ekim 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
DGS ek yerleştirme kayıtları ne zaman yapılacak?
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 13-19 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 13-16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılabilecektir.
Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir.
DGS üniversite kayıt için gerekli belgeler neler?
Kayıt evraklarının ön kayıt sırasında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
- 2023-DGS Yerleştirme Sonuç Belgesi.
- Lise Diploması veya Lise Mezuniyet Belgesi veya Diploma Kayıp Belgesi.
- Ön Lisans Diploması veya Ön Lisans Mezuniyet Belgesi veya Önlisans Kayıp Belgesi.
- Nüfus Cüzdanı.
- Şehit/Gazi Yakını Belgesi (Sadece Şehit/Gazi Yakınları)
- Engelli Raporu (Sadece Engelli Adaylar)
- Milli Sporcu Belgesi (Sadece Milli Sporcular)