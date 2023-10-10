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DGS ek tercih sonuçları açıklandı: Üniversite kayıt tarihleri de belli oldu

29 Eylül-4 Ekim 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. ÖSYM DGS ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemlerinin yapılacağı tarih de netleşti. Peki DGS üniversite ek kayıtlar ne zaman yapılacak? DGS üniversite kayıt evrakları neler? İşte haberin detayları.

10:13 . 10/10/2023 Salı
Yeni Şafak
DGS ek yerleştirme kayıt tarihi

DGS ek yerleştirme kayıt tarihi

ÖSYM, 29 Eylül-4 Ekim 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

DGS ek yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 10 Ekim 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

DGS ek yerleştirme kayıtları ne zaman yapılacak?

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 13-19 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 13-16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir.

DGS üniversite kayıt için gerekli belgeler neler?

Kayıt evraklarının ön kayıt sırasında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

  1. 2023-DGS Yerleştirme Sonuç Belgesi.
  2. Lise Diploması veya Lise Mezuniyet Belgesi veya Diploma Kayıp Belgesi.
  3. Ön Lisans Diploması veya Ön Lisans Mezuniyet Belgesi veya Önlisans Kayıp Belgesi.
  4. Nüfus Cüzdanı.
  5. Şehit/Gazi Yakını Belgesi (Sadece Şehit/Gazi Yakınları)
  6. Engelli Raporu (Sadece Engelli Adaylar)
  7. Milli Sporcu Belgesi (Sadece Milli Sporcular)
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ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM tarafından adayların sınav başvurularını, sonuçlarını ve diğer işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir sistemdir. Sisteme, ÖSYM'nin web sitesinden veya ÖSYM'nin mobil uygulamasından giriş yapılabilmektedir. ÖSYM sınav tercihleri, sınav giriş belgesi ile sınava ilişkin tüm bilgiler ÖSYM AİS üzerinden yapılmakta. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.


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