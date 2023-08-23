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ÖSYM DGS tercih kılavuzu ve tercih takvimine dair bilgiler

DGS, Dikey Geçiş Sınavı'nın kısaltmasıdır. Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir. DGS sonuçlarının açıklanmasındana sonra adaylar, şimdi ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayımlamasını bekliyor. Peki DGS (dikey geçiş) tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM DGS tercih kılavuzunu yayınlandı mı? ÖSYM.gov.tr DGS tercih tarihi bilgisi!

17:07 . 23/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
ÖSYM 2023 DGS (dikey geçiş) tercihleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM 2023 DGS (dikey geçiş) tercihleri ne zaman başlayacak?

DGS
, lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adaylar için önemli bir sınavdır. DGS'ye iyi hazırlanarak, başarılı olmak mümkündür. DGS, iki oturum hâlinde uygulanır. İlk oturumda, Matematik ve Geometri testleri; ikinci oturumda ise Türkçe, Temel Yabancı Dil ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) yer alır. ÖSYM tarafından DGS sonuçları 11 Ağustos’ta açıklandı. DGS sonuçlarının erişime açılmasının ardından adaylar
2023 DGS tercih takvimi
ni sorguluyor. Peki 2023 ÖSYM DGS tercihleri ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, DGS baraj puanı var mı?

2023 DGS tercihleri ne zaman başlıyor?

DGS 2023 tercihleri
nin ne zaman başlayacağına dair ÖSYM'den herhangi bir duyuru yok. Geçen yıl DGS sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanmış, tercihler 24 Ağustos'ta başlamıştı. Bu yıl da tercihlerin 24 Ağustos'ta başlaması bekleniyor. DGS Tercih işlemleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.

DGS tercihleri nasıl yapılır?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.

Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.

DGS baraj puanı var mı?

DGS sınavında baraj puanı yoktur. DGS'nin kendisine özel puan hesaplama yöntemi vardır. İstedikleri bölüme yerleşmek isteyen adaylar, bir önceki sene üniversite ve bölümlerin taban puanlarına bakarak daha etkili bir değerlendirme yapabilir.

ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?
ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM tarafından adayların sınav başvurularını, sonuçlarını ve diğer işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir sistemdir. Sisteme, ÖSYM'nin web sitesinden veya ÖSYM'nin mobil uygulamasından giriş yapılabilmektedir. ÖSYM sınav tercihleri, sınav giriş belgesi ile sınava ilişkin tüm bilgiler ÖSYM AİS üzerinden yapılmakta. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.


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