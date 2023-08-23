ÖSYM 2023 DGS (dikey geçiş) tercihleri ne zaman başlayacak?
2023 DGS tercihleri ne zaman başlıyor?
DGS tercihleri nasıl yapılır?
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.
Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.
Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.
DGS baraj puanı var mı?
DGS sınavında baraj puanı yoktur. DGS'nin kendisine özel puan hesaplama yöntemi vardır. İstedikleri bölüme yerleşmek isteyen adaylar, bir önceki sene üniversite ve bölümlerin taban puanlarına bakarak daha etkili bir değerlendirme yapabilir.