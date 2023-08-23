DGS

, lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adaylar için önemli bir sınavdır. DGS'ye iyi hazırlanarak, başarılı olmak mümkündür. DGS, iki oturum hâlinde uygulanır. İlk oturumda, Matematik ve Geometri testleri; ikinci oturumda ise Türkçe, Temel Yabancı Dil ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) yer alır. ÖSYM tarafından DGS sonuçları 11 Ağustos’ta açıklandı. DGS sonuçlarının erişime açılmasının ardından adaylar

2023 DGS tercih takvimi