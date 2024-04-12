12 Nisan 2024 Cuma İstanbul namaz vakitleri
12 Nisan 2024 Cuma İstanbul ezan saatleri
- İmsak: 04:52
- Güneş: 06:22
- Öğle: 13:10
- İkindi: 16:51
- Akşam: 19:47
- Yatsı: 21:12
12 Nisan 2024 Cuma Ankara namaz vakitleri
12 Nisan 2024 Cuma Ankara ezan saatleri
İmsak: 04:39
Güneş: 06:08
Öğle: 12:54
İkindi: 16:35
Akşam: 19:31
Yatsı: 20:53
12 Nisan 2024 Cuma İzmir namaz vakitleri
12 Nisan 2024 Cuma İzmir ezan saatleri
İmsak: 05:06
Güneş: 06:33
Öğle: 13:17
İkindi: 16:57
Akşam: 19:52
Yatsı: 21:12
12 Nisan 2024 Cuma Antalya namaz vakitleri
12 Nisan 2024 Cuma Antalya ezan saatleri
İmsak: 04:56
Güneş: 06:20
Öğle: 13:03
İkindi: 16:42
Akşam: 19:36
Yatsı: 20:54
12 Nisan 2024 Cuma Bursa namaz vakitleri
12 Nisan 2024 Cuma Bursa ezan saatleri
İmsak: 04:54
Güneş: 06:23
Öğle: 13:10
İkindi: 16:50
Akşam: 19:46
Yatsı: 21:09
Namaz vakitleri nelerdir?
Namaz vakitleri, şunlardır:
Sabah namazı vakti: Güneşin doğmasından 50 dakika sonra başlar ve güneşin tepede olduğu zamana kadar devam eder.
Öğle namazı vakti: Güneş tam tepede olduğu andan itibaren başlar ve güneş batıya doğru eğilmeye başladığı zamana kadar devam eder.
İkindi namazı vakti: Güneş batıya doğru eğilmeye başladığı andan itibaren başlar ve güneşin tam batışına kadar devam eder.
Akşam namazı vakti: Güneş tam battıktan sonra başlar ve yatsı namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Yatsı namazı vakti: Akşam namazı vakti girdikten sonra başlar ve sabah namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Namazın önemi
- Namaz, İslam'ın beş şartından biri olduğu için çok önemlidir. Namaz, Allah'a karşı sevgi, saygı ve bağlılığın gösterildiği bir ibadettir.
- Namaz, insanın ruhunu ve kalbini arındırır. Namaz, insanı kötülüklerden uzaklaştırır ve iyiliğe yönlendirir. Namaz, insanı Allah'a yakınlaştırır ve onunla bir olma duygusunu yaşatır.
- Namaz, Müslümanlar için önemli bir ibadet olduğu kadar, toplum için de önemli bir sosyal bağdır. Namaz, insanları bir araya getirir ve birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirir.
Namazın faydaları
Namazın faydaları şunlardır:
- Ruh ve beden sağlığını korur.
- Kişiyi kötülüklerden uzaklaştırır.
- İnsanı Allah'a yakınlaştırır.
- Birlik ve beraberliği güçlendirir.
- Kişisel gelişimi destekler.
- Psikolojik olarak rahatlatır.