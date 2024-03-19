20 Mart 2024 Çarşamba İstanbul namaz vakitleri
20 Mart 2024 Çarşamba İstanbul ezan saatleri
- İmsak: 05:35
- Güneş: 07:00
- Öğle: 13:17
- İkindi: 16:41
- Akşam: 19:23
- Yatsı: 20:43
20 Mart 2024 Çarşamba Ankara namaz vakitleri
20 Mart 2024 Çarşamba Ankara ezan saatleri
İmsak: 05:21
Güneş: 06:45
Öğle: 13:01
İkindi: 16:26
Akşam: 19:07
Yatsı: 20:26
20 Mart 2024 Çarşamba İzmir namaz vakitleri
20 Mart 2024 Çarşamba İzmir ezan saatleri
İmsak: 05:46
Güneş: 07:08
Öğle: 13:24
İkindi: 16:49
Akşam: 19:30
Yatsı: 20:46
20 Mart 2024 Çarşamba Antalya namaz vakitleri
20 Mart 2024 Çarşamba Antalya ezan saatleri
İmsak: 05:34
Güneş: 06:54
Öğle: 13:10
İkindi: 16:35
Akşam: 19:16
Yatsı: 20:30
20 Mart 2024 Çarşamba Bursa namaz vakitleri
20 Mart 2024 Çarşamba Bursa ezan saatleri
İmsak: 05:36
Güneş: 07:00
Öğle: 13:16
İkindi: 16:41
Akşam: 19:22
Yatsı: 20:41
Namaz vakitleri nelerdir?
Namaz vakitleri, şunlardır:
Sabah namazı vakti: Güneşin doğmasından 50 dakika sonra başlar ve güneşin tepede olduğu zamana kadar devam eder.
Öğle namazı vakti: Güneş tam tepede olduğu andan itibaren başlar ve güneş batıya doğru eğilmeye başladığı zamana kadar devam eder.
İkindi namazı vakti: Güneş batıya doğru eğilmeye başladığı andan itibaren başlar ve güneşin tam batışına kadar devam eder.
Akşam namazı vakti: Güneş tam battıktan sonra başlar ve yatsı namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Yatsı namazı vakti: Akşam namazı vakti girdikten sonra başlar ve sabah namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Namazın önemi
- Namaz, İslam'ın beş şartından biri olduğu için çok önemlidir. Namaz, Allah'a karşı sevgi, saygı ve bağlılığın gösterildiği bir ibadettir.
- Namaz, insanın ruhunu ve kalbini arındırır. Namaz, insanı kötülüklerden uzaklaştırır ve iyiliğe yönlendirir. Namaz, insanı Allah'a yakınlaştırır ve onunla bir olma duygusunu yaşatır.
- Namaz, Müslümanlar için önemli bir ibadet olduğu kadar, toplum için de önemli bir sosyal bağdır. Namaz, insanları bir araya getirir ve birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirir.
Namazın faydaları
Namazın faydaları şunlardır:
- Ruh ve beden sağlığını korur.
- Kişiyi kötülüklerden uzaklaştırır.
- İnsanı Allah'a yakınlaştırır.
- Birlik ve beraberliği güçlendirir.
- Kişisel gelişimi destekler.
- Psikolojik olarak rahatlatır.