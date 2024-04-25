26 Nisan 2024 Cuma İstanbul namaz vakitleri
26 Nisan 2024 Cuma İstanbul ezan saatleri
- İmsak: 04:25
- Güneş: 06:02
- Öğle: 13:07
- İkindi: 16:55
- Akşam: 20:02
- Yatsı: 21:32
26 Nisan 2024 Cuma Ankara namaz vakitleri
26 Nisan 2024 Cuma Ankara ezan saatleri
İmsak: 04:14
Güneş: 05:48
Öğle: 12:51
İkindi: 16:39
Akşam: 19:45
Yatsı: 21:12
26 Nisan 2024 Cuma İzmir namaz vakitleri
26 Nisan 2024 Cuma İzmir ezan saatleri
İmsak: 04:42
Güneş: 06:14
Öğle: 13:14
İkindi: 17:00
Akşam: 20:05
Yatsı: 21:30
26 Nisan 2024 Cuma Antalya namaz vakitleri
26 Nisan 2024 Cuma Antalya ezan saatleri
İmsak: 04:34
Güneş: 06:02
Öğle: 13:00
İkindi: 16:44
Akşam: 19:48
Yatsı: 21:11
26 Nisan 2024 Cuma Bursa namaz vakitleri
26 Nisan 2024 Cuma Bursa ezan saatleri
İmsak: 04:28
Güneş: 06:03
Öğle: 13:07
İkindi: 16:54
Akşam: 20:00
Yatsı: 21:29
Namaz vakitleri nelerdir?
Namaz vakitleri, şunlardır:
Sabah namazı vakti: Güneşin doğmasından 50 dakika sonra başlar ve güneşin tepede olduğu zamana kadar devam eder.
Öğle namazı vakti: Güneş tam tepede olduğu andan itibaren başlar ve güneş batıya doğru eğilmeye başladığı zamana kadar devam eder.
İkindi namazı vakti: Güneş batıya doğru eğilmeye başladığı andan itibaren başlar ve güneşin tam batışına kadar devam eder.
Akşam namazı vakti: Güneş tam battıktan sonra başlar ve yatsı namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Yatsı namazı vakti: Akşam namazı vakti girdikten sonra başlar ve sabah namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Namazın önemi
- Namaz, İslam'ın beş şartından biri olduğu için çok önemlidir. Namaz, Allah'a karşı sevgi, saygı ve bağlılığın gösterildiği bir ibadettir.
- Namaz, insanın ruhunu ve kalbini arındırır. Namaz, insanı kötülüklerden uzaklaştırır ve iyiliğe yönlendirir. Namaz, insanı Allah'a yakınlaştırır ve onunla bir olma duygusunu yaşatır.
- Namaz, Müslümanlar için önemli bir ibadet olduğu kadar, toplum için de önemli bir sosyal bağdır. Namaz, insanları bir araya getirir ve birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirir.
Namazın faydaları
Namazın faydaları şunlardır:
- Ruh ve beden sağlığını korur.
- Kişiyi kötülüklerden uzaklaştırır.
- İnsanı Allah'a yakınlaştırır.
- Birlik ve beraberliği güçlendirir.
- Kişisel gelişimi destekler.
- Psikolojik olarak rahatlatır.