13 bin km yoldan gelen güvercin telef edilecek: Virüs getirebilir

Avusturalya'da yetkililer aldığı kararla bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. ABD’den yola çıkarak 13 bin kilometrelik Pasifik Okyanusu’nu aşan yarış güvercini Avusturalya'ya ulaştı.
- Avustralyalı Kevin Celli-Bird adlı kişi, 26 Aralık'ta Melbourne kentindeki evinin arka bahçesine gelen ve çok bitkin halde bulduğu yarış güvercini bulduğunu söyledi. Kevin Celli-Bird, güvercinin ayağındaki mavi bantta yazılı 29 Ekim 2020 tarihli ABD'nin Oregon eyaletindeki düzenlenen bir yarışa ait sıra numarasını fark etmesi basına konuştu.
500-750 BİN EURO DEĞERİNDE
Avustralya basınında ilgi gören güvercin, yetkililerin dikkatini çekti. Avustralya basını söz konusu güvercinin 500 bin- 750 bin euro değerinde olduğunu yazdı.
KOVİD-19 RİSKİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ
Tarım Bakanlığı, güvercinin ülkede kalmamaması gerektiğini ifade ederek, Avusturya'nın gıda güvenliğini, yabani kuş popülasyonunu tehlikeye atabileceğini ve koronavirüs riski taşıdığı gerekçesiyle telef edilmesi (öldürülmesi) gerektiğini söyledi.
- Uzmanlar, güvercinin Pasifik'i geçmek için bir kargo gemisiyle seyahat etmiş olabileceğine de dikkat çekti. Avustralya Tarım Bakanlığı, güvercinin akıbetiyle ilgili 24 saat içerisinde açıklama yapacağını kaydetti.