13 bin km yoldan gelen güvercin telef edilecek: Virüs getirebilir

Ekonomi

Bakan Karaismailoğlu direksiyonun başına geçti: Dev proje hizmete açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yenikent-Temelli Yolu'nun tamamının hizmete sunulmasıyla zamandan 66 milyon lira, akaryakıttan 117,7 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 183,7 milyon lira tasarruf sağlanacak ve yıllık karbon emisyon salınımı 48 bin 640 ton azaltılacak." dedi.