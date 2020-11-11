Dünyayı sarsan görüntü: 17 milyon vizon öldürülüp toplu mezara gömüldü​

Dünyanın en büyük vizon kürkü (mink kürkü) üreticisi Danimarka'da vizonlarda rastlanan ve 'Cluster 5' adı verilen mutasyona uğramış virüs, insanlarda yayılması durumunda korona aşılarını daha az etkili hale getirme potansiyeline sahip olduğu için paniğe neden oldu.

Ülkede bulunan yaklaşık 17 milyon vizon, virüsle mücadele kapsamında öldürülerek toplu mezarlara gömüldü. Danimarka çevre ve sağlık yetkilileri, vizonları yakarak imha edilecek sayıda fırın bulunmadığı için vizonların ülkenin kuzeybatısında bulunan Holstebro kasabası yakınlarındaki askeri arazide toplu mezarlara gömüldüğünü açıkladı.

Virüsü yayan hayvanlar askeri üstte itlaf edilerek toplu mezarlara gömülüyor.

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