Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Dünyayı sarsan görüntü 17 milyon vizon öldürülüp toplu mezara gömüldü
AKTÜEL

Dünyayı sarsan görüntü: 17 milyon vizon öldürülüp toplu mezara gömüldü​

Dünyayı sarsan görüntü: 17 milyon vizon öldürülüp toplu mezara gömüldü

Danimarka'dan sonra dört Avrupa ülkesi ve ABD'de de görülen 'Cluster-5 virüs'ü dünya çapında paniğe yol açtı. Virüsü yayan hayvanlar öldürüldü. Danimarka'da 17 milyon vizonu toplu mezarlara gömüldü.

Haber Merkezi Diğer
Virüs yayma ve koronavirüs tedavisini engelleme ihtimaliyle öldürülen vizonlar.
Virüs yayma ve koronavirüs tedavisini engelleme ihtimaliyle öldürülen vizonlar.

Dünyanın en büyük vizon kürkü (mink kürkü) üreticisi Danimarka'da vizonlarda rastlanan ve 'Cluster 5' adı verilen mutasyona uğramış virüs, insanlarda yayılması durumunda korona aşılarını daha az etkili hale getirme potansiyeline sahip olduğu için paniğe neden oldu.

Ülkede bulunan yaklaşık 17 milyon vizon, virüsle mücadele kapsamında öldürülerek toplu mezarlara gömüldü. Danimarka çevre ve sağlık yetkilileri, vizonları yakarak imha edilecek sayıda fırın bulunmadığı için vizonların ülkenin kuzeybatısında bulunan Holstebro kasabası yakınlarındaki askeri arazide toplu mezarlara gömüldüğünü açıkladı.

Virüsü yayan hayvanlar askeri üstte itlaf edilerek toplu mezarlara gömülüyor.

Nesli tükeniyordu: Rusya'da sürüsü bulundu
DÜNYA
Nesli tükeniyordu: Rusya'da sürüsü bulundu

Koronavirüs aşısı tüm dünyada yankı uyandıran Prof. Dr. Şahin bu evde doğdu
GÜNDEM
Koronavirüs aşısı tüm dünyada yankı uyandıran Prof. Dr. Şahin bu evde doğdu

Bilim Kurulu Üyesi Kara: Koronavirüsün bulaşma riskinde havanın soğuması nedeniyle artış görülebilir
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Koronavirüsün bulaşma riskinde havanın soğuması nedeniyle artış görülebilir
Abone Ol Google News
Türkiyenin bölgesel gücünü gösterdi

Türkiye'nin bölgesel gücünü gösterdi

​Dağlık Karabağ'da önceki gün varılan anlaşmanın yankıları sürüyor.
Kan donduran cinayet itirafı

Kan donduran cinayet itirafı

Ablası ve eniştesini arayan adam katil çıktı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Kanuni sondaj gemimiz 2021in ilk aylarında Karadeniz’de faaliyete başlayacak

Yunan tankeri ile<br>Türk balıkçı teknesi çarpıştı

Yunan tankeri ile
Türk balıkçı teknesi çarpıştı

​Teknedeki 5 kişi kayıp, arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İzmir'de<br>korkutan deprem

İzmir'de
korkutan deprem

​AFAD: Kuşadası açıklarında 4,8 büyüklüğünde gerçekleşti.
Rakibimiz Hırvatistan

Rakibimiz Hırvatistan

​​A Milli Futbol Takımımız, bugün sahaya çıkıyor.
Alım için son fırsat!

Alım için son fırsat!

Altın fiyatlarına yönelik dikkat çeken tahmin.
SİHA'lara Türksat etkisi

SİHA'lara Türksat etkisi

​Bayraktar SİHA'lar uçarken coğrafi sınır tanımayacak.

Utanç verici

Utanç verici

​ABD'nin yeni başkanı Joe Biden, Trump'ı eleştirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.