Dünya Avustralya Büyükelçisinden Türkiyenin sağlık sistemine övgü Çocuklarımın doğumu için Türkiyeyi tercih ettik
AVRUPA

Avustralya Büyükelçisi'nden Türkiye'nin sağlık sistemine övgü: Çocuklarımın doğumu için Türkiye'yi tercih ettik

Avustralya Büyükelçisi Marc Innes - Brown, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'na yaptığı ziyarette, Türkiye'nin sağlık altyapısının önemine değinerek, kendi çocuklarının doğumu için Türkiye'yi tercih ettiklerini ve bunu sosyal medya hesaplarından da kamuoyuyla paylaştığını söyledi.

Haber Merkezi DHA
​Avustralya Büyükelçisi Marc Innes - Brown.
​Avustralya Büyükelçisi Marc Innes - Brown.

Avustralya Büyükelçisi Marc Innes - Brown, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'na yaptığı ziyarette, Türkiye'nin sağlık altyapısının önemine değinerek, kendi çocuklarının doğumu için Türkiye'yi tercih ettiklerini ve bunu sosyal medya hesaplarından da kamuoyuyla paylaştığını söyledi.

"MÜKEMMEL"

Büyükelçi Innes - Brown, Türkiye'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Koronavirüs sürecinde tüm dünya, özellikle sağlık sektöründe, sıkıntılı günler geçirirken Türkiye'yi sağlık altyapısı, sağlığa yaptığı yatırımlar ve sağlık tesisleriyle 'mükemmel' olarak nitelendiren Büyükelçi Brown, bu nedenle kendi çocuklarının doğumu için Türkiye'yi tercih ettiklerini ve bunu sosyal medya hesaplarından kamuoyuyla paylaştığını belirtti.

TÜRKİYE'NİN VİZYONUNA DİKKAT ÇEKTİ

Avustralya'nın koronavirüsle mücadelesine de değinen Büyükelçi Brown, bazı kısıtlamaların ülke genelinde devam ettiğini söyledi. Ziyarette konuşan Vali Münir Karaloğlu ise son yıllarda sağlık sektörüne yatırımlar yapıldığını, koronavirüs sürecinde bu yatırımların ne denli önemli olduğunun daha anlaşıldığını ifade ederek, Türkiye'nin sahip olduğu vizyona dikkat çekti.

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