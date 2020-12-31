Gündem Avustralyalı Büyükelçi Brown Türkiyenin harikulade sağlık çalışanları ve tesisleri var
POLİTİKA

Avustralyalı Büyükelçi Brown: Türkiye'nin harikulade sağlık çalışanları ve tesisleri var

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, sağlık kontrolleri nedeniyle gittiği Ankara Üniversitesi Hastanesi’nde, kendisine uygulanan tedaviden duyduğu memnuniyeti dile getirip teşekkür ederek, "Türkiye'nin harikulade sağlık çalışanları ve tesisleri var" dedi.

Haber Merkezi AA
Marc Innes-Brown
Marc Innes-Brown

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, Ankara Üniversitesi Hastanesi’ndeki rutin sağlık kontrolünün ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dr. Akyürek ve Ankara Üniversitesi Hastanesi’ndeki harika ekibine mükemmel tedavileri için teşekkür ediyorum. Türkiye'nin harikulade sağlık çalışanları ve tesisleri var" ifadesini kullandı.

Bu sözlere cevap veren Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da Büyükelçi Innes-Brown'a "geçmiş olsun" dileğinde bulunarak, "Ankara Üniversitesinin mükemmel sağlık tesisleri ve dünya çapındaki sağlık ekibi olarak güzel işler yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Sağlık turizminde Türkiye öncü ülkeler arasında
EKONOMİ
Sağlık turizminde Türkiye öncü ülkeler arasında

İngiliz Sky News kanalından Türkiye'nin koronavirüs mücadelesine övgü
KORONAVİRÜS
İngiliz Sky News kanalından Türkiye'nin koronavirüs mücadelesine övgü

Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'ye övgü: Gereli tedbirler alındı, yaşlılar korundu
KORONAVİRÜS
Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'ye övgü: Gereli tedbirler alındı, yaşlılar korundu

Arnavutluk Başbakanı Rama’dan Türkiye’nin Kovid-19'la mücadelesine övgü
KORONAVİRÜS
Arnavutluk Başbakanı Rama’dan Türkiye’nin Kovid-19'la mücadelesine övgü
Abone Ol Google News
2020nin son faşist saldırısı

2020'nin son faşist saldırısı

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Sağlar'a tepki.
1 Ocakta silinebilir!

1 Ocak'ta silinebilir!

​Milyonlarca kart sahibine dikkat çeken çağrı.
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Ermenistana uyarı: Bir an önce bu yanlıştan dönmelerini tavsiye ediyorum

​Yönetim, ona yakın isimlerin tasfiyesi için düğmeye bastı.
Dört il için uyardı

Dört il için uyardı

​2020 yılının son hava durumu raporunu paylaştı.
Binlerce kişi bekliyordu

Binlerce kişi bekliyordu

​Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu.
PÖH'ten nefes<br>kesen operasyon

PÖH'ten nefes
kesen operasyon

​Polisi vuran şahıs kanalın içinde yakalandı.
Markete girdi<br>alev topuna döndü

Markete girdi
alev topuna döndü

​İstanbul Bahçelievler'de dehşet dolu gece.
Kapıları<br>'koçbaşı' ile kırdılar

Kapıları
'koçbaşı' ile kırdılar

​İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 35 kişi hakkında yakalama kararı
Burdur'da acı olay

Burdur'da acı olay

​Isınmak isteyen çobanın üzerine beş tonluk kaya düştü.
İstanbul'da<br>EYP'li saldırı

İstanbul'da
EYP'li saldırı

Saldırı sonrası markette hasar meydana geldi.
Korku dağları sardı

Korku dağları sardı

​İki gece aynı yerde kalamıyorlar.
Tam 101 yaşında

Tam 101 yaşında

Koronavirüsü yendi, uzun ve sağlıklı yaşamın sırrını anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.