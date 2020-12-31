Avustralyalı Büyükelçi Brown: Türkiye'nin harikulade sağlık çalışanları ve tesisleri var

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, Ankara Üniversitesi Hastanesi’ndeki rutin sağlık kontrolünün ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dr. Akyürek ve Ankara Üniversitesi Hastanesi’ndeki harika ekibine mükemmel tedavileri için teşekkür ediyorum. Türkiye'nin harikulade sağlık çalışanları ve tesisleri var" ifadesini kullandı.

Dr. Akyürek ve Ankara Üniversitesi Hastanesi’ndeki harika ekibine mükemmel tedavileri için teşekkür ediyorum! Türkiye’nin harikulade sağlık çalışanları ve tesisleri var. pic.twitter.com/2zS87dkX9z — Marc Innes-Brown (@AusAmbTurkey) December 29, 2020

Bu sözlere cevap veren Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da Büyükelçi Innes-Brown'a "geçmiş olsun" dileğinde bulunarak, "Ankara Üniversitesinin mükemmel sağlık tesisleri ve dünya çapındaki sağlık ekibi olarak güzel işler yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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