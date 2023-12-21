48 yıl suçsuz yere hapis yattı: İşte ilk sözleri

Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan’da Cumhurbaşkanı Aliyev ve mevkidaşı Bayramov ile görüştü. Fidan, Bayramov ile ortak basın toplantısında ABD’den BM Güvenlik Konseyi’nin Gazze’yle ilgili alacağı kararlara artık engel olmamasını istedi. Fidan, “Şu anda Gazze’de ateşkes ile katliam arasında sadece ve sadece ABD duruyor” dedi.