Dünyada yılın en iyi projesi seçilmişti: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yetkilileri ödülü aldı

"İlk olarak değerli destekleri için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğüne, sağladıkları finansman için 25 uluslararası kredi kuruluşuna, üst düzey yönetim katkıları için proje ortakları DL E&C, Limak, SK ecoplant ve Yapı Merkezine ve verdikleri emek için 30 binden fazla kahraman çalışana en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bölgenin daha hızlı gelişimi için inşa edilen, sahip olduğu özelliklerle rekorlar kıran bu köprü projesi, daha verimli lojistik ve Avrupa ile Türkiye arasındaki sınır ötesi ticaret aracılığıyla ülkenin ekonomik büyümesine çok önemli katkı sağlayacaktır." dedi.