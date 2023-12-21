Önceki gün, Kızıldeniz'de on ülkeyi kapsayan bir uluslararası deniz gücü kuran ABD'nin, Yemen'i vurma hesapları yaptığı ortaya çıktı. Amerika merkezli Bloomberg'in haberine göre, ABD ve müttefikleri, uluslararası gücün tek başına caydırıcı olmayacağını ve Yemen'de Husilerin saldırma kapasitesini hedef alınması gerektiği noktasında görüş birliğine vardı. İsrail varışlı ya da İsrail ile ilişkili ticaret gemilerine saldırıların devamı ve diplomasinin tıkanması durumunda Washington'ın askeri müdahaleyi masaya yatıracağı haberde kaydedildi. Öte yandan Calcalist adlı İsrail gazetesi Kızıldeniz'de artan gerilimin ardından bell başlı kargo taşımacılığı şirketlerinin gemilerini farklı rotalara yönlendirmesi sonucu İsrail'in Eilat limanının çalışma kapasitesinin yüzde 80 azaldığı ve limanın kapanma noktasına geldiği belirtildi. Kızıldeniz'deki gerilimin devam etmesi halinde İsrail ekonomisinin büyük zarar göreceği değerlendiriliyor.