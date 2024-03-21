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Dünya

AB Yüksek Temsilci Borrell'den Avrupa liderlerine İsrail'e karşı net mesaj verme çağrısı

Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını sürdüren terör devleti İsrail'e karşı Avrupa'dan kritik bir çağrı geldi. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB liderlerini İsrail'e, "Gazze'ye gıda girişini engellemeyi durdurma ve sivilleri koruma" mesajı verme çağrısında bulundu. "Gazze'de durum, en kötü. Gazze'deki durumu anlatacak kelime yok." diyen Borrell, "AB Konseyi'nin İsrail'e güçlü bir mesaj göndermesini umuyorum: 'Gazze'ye gıda girişini engellemeyi durdur, geçişe izin ver, sivilleri koru'." değerlendirmesini yaptı.

17:48 - 21/03/2024 Perşembe
AA
Josep Borrell
Josep Borrell

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, zirve toplantısında bir araya gelen AB liderlerini İsrail'e, "Gazze'ye gıda girişini engellemeyi durdurma ve sivilleri koruma" mesajı vermeye çağırdı.

Borrell, AB Liderler Zirvesi'nin girişinde yaptığı açıklamada, Gazze'deki duruma değindi.

"AB Konseyi çok daha ileri gidecek"

"Gazze'de durum, en kötü. Gazze'deki durumu anlatacak kelime yok." diyen Borrell, bugün liderlerin Ekim 2023'teki zirvede yaptıkları çağrıdan çok daha ileri gidecek olmalarından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Borrell, "Bugün AB Konseyi, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) destek, sürdürülebilir ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması talepleriyle çok daha ileri gidecek." ifadelerini kullandı.

"Gazze'ye gıda girişini engellemeyi durdur, geçişe izin ver, sivilleri koru"

"Bugün Gazze'de yaşananlar insani bir kriz değil, insanlığın başarısızlığıdır." diye konuşan Borrell, "İnsanlar çok aç. Özellikle çocuklar yemek yemedikleri için çok hastalar." dedi.

Borrell, AB liderlerine çağrıda bulunarak, "AB Konseyi'nin İsrail'e güçlü bir mesaj göndermesini umuyorum: 'Gazze'ye gıda girişini engellemeyi durdur, geçişe izin ver, sivilleri koru'." değerlendirmesini yaptı.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, 18 Mart'taki açıklamasında da İsrail'in Gazze'de açlığı silah olarak kullandığını söylemişti.



#Josep Borrell
#AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi
#AB
#Gazze
#İsrail
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