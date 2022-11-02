Dünya ABD Başkan Yardımcısı Harris İranı BM Kadın Statüsü Komisyonundan çıkaracağız
ORTADOĞU AMERİKA

ABD Başkan Yardımcısı Harris: İran'ı BM Kadın Statüsü Komisyonu'ndan çıkaracağız

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu'ndan çıkarılması için ortaklarıyla çalışacağını duyurdu. Harris yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, İran'ın cesur kadınlarının yanındadır" dedi.

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Haber Merkezi AA
ABD Başkan Yardımcısı Harris: İranı BM Kadın Statüsü Komisyonundan çıkaracağız
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris.

ABD Başkan Yardımısı Kamala Harris, İran'da yaşanan Mahsa Emini olayından sonra ortaya çıkan protestoları destekleyen bir açıklamada bulundu. Harris, İran'ın Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu'ndan çıkarılması için ortaklarıyla çalışacağını belirtti.

Harris, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, temel hakları ve temel insan onuru için barışçıl protestolar yapan İran'ın cesur kadınlarının yanındadır" mesajını verdi.

Herkesin ifade ve toplanma özgürlüğü olduğunu belirten Harris, İran'ın kendi vatandaşlarına yönelik şiddetine son vermesi gerektiğini vurguladı.

Harris, "ABD, kadın ve kız çocuklarının haklarını sistematik olarak istismar eden hiçbir ülkenin, aynı hakları korumakla görevli hiçbir uluslararası ya da BM organında yer almaması gerektiğine inanıyor." ifadesini kullandı.

BM Kadının Statüsü Komisyonu'nun görevinin kadın haklarını korumakla ve eyleme geçmekle mükellef olduğunu belirten Harris, şu ifadeleri kullandı:

"İran, kadın haklarını inkar ederek ve kendi halkını baskılayarak, bu komisyona uygun olmadığını gösterdi. İran'ın varlığı, komisyonun görevini yerine getirmesine engeldir. Bu nedenle de bugün ABD, İran'ı BM Kadının Statüsü Komisyonundan çıkarmak için ortaklarıyla çalışacaktır. İran'da protesto düzenleyenlere de bir kez daha şunu söylemek istiyorum, sizi görüyoruz ve duyuyoruz. Sizin cesaretiniz tüm dünyaya ilham oluyor. Protestoculara karşı şiddet gösteren İranlı yetkililer ve şirketlerden hesap sormayı sürdüreceğiz."

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