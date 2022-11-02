Dünya Arap dünyasında İran krizi devam ediyor
ORTADOĞU

Arap dünyasında İran krizi devam ediyor

Kuveyt Veliaht Prensi Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, İran'a, Arap ülkelerinin iç işlerine karışmama ve komşuluk ilişkilerine saygı duyma çağrısı yaptı. Kuveyt Veliaht Prensi konuşmasında Filistin, Suriye ve Yemen'deki krizlere de değindi.

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Haber Merkezi AA
Arap dünyasında İran krizi devam ediyor
Kuveyt Veliaht Prensi Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah.

Cezayir'de düzenlenen Arap Birliği Zirvesi'nde konuşan Kuveyt Veliaht Prensi Sabah, Filistin, Suriye ve Yemen'deki krizler ile İran'la ilişkiler konusunda değerlendirmede bulundu.

İran ilişkilerine değinen Kuveyt Veliaht Prensi, bu konuda "İyi komşuluk ilişkilerini, ülkelerin egemenliğine saygı duyulmasını ve iç işlerine karışılmamasını öngören uluslararası kanunlar doğrultusunda" dostluk ve iş birliği ilişkilerini önemsediklerini vurguladı ve "Arap ülkelerinin egemenliğine zarar verecek tüm dış müdahaleleri kınıyoruz." dedi.

  • Orta Doğu'da Birleşmiş Milletlerin (BM) kararları doğrultusunda kalıcı barışın tesis edilmesi gerektiğini belirten Sabah, Filistinlilerin başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kurma hakkını desteklediklerini ifade etti.

Cezayir'in, Filistinli gruplar arasında uzlaşıya varılması adına sarf ettiği çabayı da takdir ettiklerini dile getiren Sabah, bu çabanın, Filistin meselesinin maruz kaldığı meydan okumalar dikkate alındığında önemli bir adım olduğunu söyledi.

Suriye kriziyle ilgili de konuşan Sabah, Kuveyt'in, "Krizin siyasi yollardan çözüme kavuşturulması gerektiği" yönündeki tutumunu yineledi.

Yemen konusuna değinen ve İran destekli Husilerin ateşkesin uzatılmasını kabul etmemesinden endişe duyduklarını aktaran Sabah, BM'den Yemen krizine çözüm bulmak için yürüttüğü çalışmalara devam etmesini istedi.

  • Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Husilerin 21 Ekim'de Yemen'in Hadramevt kentindeki Dabbe Petrol Limanı'na düzenlediği saldırıyı da kınadı.

Küresel ölçekte yaşanan gıda krizini hatırlatan Sabah, Kuveyt'in sunduğu "Arap gıda güvenliği için kapsamlı bir strateji geliştirilmesi" teklifinin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

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