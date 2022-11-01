Dünya ABD ve Suudi Arabistan İrana karşı harekete geçmekten tereddüt etmeyiz
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ABD ve Suudi Arabistan: İran'a karşı harekete geçmekten tereddüt etmeyiz

Wall Street Journal gazetesi, İran'ın yakın zamanda Suudi Arabistan ve Irak'a saldırı hazırlığında olabileceği istihbaratı nedeniyle Suudi Arabistan ve ABD'nin alarm durumuna geçtiğini yazdı. Habere göre ABD İran tehdidine karşı harekete geçmekten tereddüt etmeyecek.

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Haber Merkezi AA
ABD ve Suudi Arabistan: İrana karşı harekete geçmekten tereddüt etmeyiz
Arşiv.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal'a konuşan ABD'li ve Suudi yetkililer, İran'ın, dikkati ülke içindeki protestolardan başka bir yere çekmek için Suudi Arabistan ve Irak'ın Erbil kentindeki bazı hedeflere yakın zamanda saldırı düzenleyebileceğini belirtti.

Suudi Arabistan'ın bu istihbaratı ABD'li yetkililerle paylaştığına işaret edilen haberde, söz konusu iki ülke ve başka bazı ülkelerin ordularını teyakkuza geçirdiği bilgisi verildi.

ABD'den "harekete geçmekten tereddüt etmeyiz" mesajı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinden bir yetkili, konuyla ilgili olarak AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İran'ın tehdidinin görünümünden dolayı endişeliyiz. Suudi Arabistan ile askeri ve istihbarat kanalları üzerinden sürekli temas halindeyiz. Çıkarlarımızı ve bölgedeki ortaklarımızı savunmak için harekete geçmekte tereddüt etmeyiz."

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