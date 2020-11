ABD Başkanı Trump: Bu gece büyük bir zafer açıklayacağım

ABD Başkanı Donald Trump, seçimlere ilişkin, "Büyük avantajımız var ama onlar (Demokratlar) seçimi bizden çalmaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

ABD'deki 59. başkanlık seçimlerinde birçok eyalette sonuçlar açıklanırken, ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Trump, Twitter'dan açıklama yaptı.

Trump paylaşımında, "Büyük avantajımız var ama onlar (Demokratlar) seçimi bizden çalmaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz. Oylar sandıklar kapatıldıktan sonra kullanılmamalı" ifadelerini kullandı.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed! REKLAM November 4, 2020

Başka bir paylaşımında ise Trump, ilerleyen saatlerde bir açıklama yapacağını belirtti.

Trump'ın Twitter paylaşımlarını, Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın açıklama yaptığı saatlerde yapması da dikkatlerden kaçmadı.

Trump, diğer paylaşımında da seçimlerin kimin kazanacağına ilişkin, ''Bu gece büyük bir zafer açıklayacağım'' paylaşımında bulundu.

I will be making a statement tonight. A big WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Twitter'dan Trump'ın paylaşımına uyarı etiketi

Öte yandan, Trump'ın paylaşımına Twitter, "Bu Tweette paylaşılan içeriklerin bir kısmı veya tümü tartışmalıdır ve bir seçime ya da başka bir toplumsal sürece katılma konusunda yanlış yönlendiriyor olabilir" şeklinde uyarı etiketi koydu.

