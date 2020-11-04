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Dünya ABD Başkanı Trump Bu gece büyük bir zafer açıklayacağım
AMERİKA

ABD Başkanı Trump: Bu gece büyük bir zafer açıklayacağım

ABD Başkanı Trump, Demokratların adayı Joe Biden'in açıklamalarının hemen ardından bir paylaşımda bulundu. Trump, "Büyük avantajımız var ama (Demokratlar) seçimi bizden çalmaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz" dedi. Trump, diğer paylaşımında da seçimlerin kimin kazanacağına ilişkin, ''Bu gece büyük bir zafer açıklayacağım'' paylaşımında bulundu.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump.
ABD Başkanı Donald Trump.

ABD Başkanı Donald Trump, seçimlere ilişkin, "Büyük avantajımız var ama onlar (Demokratlar) seçimi bizden çalmaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

ABD'deki 59. başkanlık seçimlerinde birçok eyalette sonuçlar açıklanırken, ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Trump, Twitter'dan açıklama yaptı.

Trump paylaşımında, "Büyük avantajımız var ama onlar (Demokratlar) seçimi bizden çalmaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz. Oylar sandıklar kapatıldıktan sonra kullanılmamalı" ifadelerini kullandı.

Başka bir paylaşımında ise Trump, ilerleyen saatlerde bir açıklama yapacağını belirtti.

Trump'ın Twitter paylaşımlarını, Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın açıklama yaptığı saatlerde yapması da dikkatlerden kaçmadı.

Trump, diğer paylaşımında da seçimlerin kimin kazanacağına ilişkin, ''Bu gece büyük bir zafer açıklayacağım'' paylaşımında bulundu.

Twitter'dan Trump'ın paylaşımına uyarı etiketi

Öte yandan, Trump'ın paylaşımına Twitter, "Bu Tweette paylaşılan içeriklerin bir kısmı veya tümü tartışmalıdır ve bir seçime ya da başka bir toplumsal sürece katılma konusunda yanlış yönlendiriyor olabilir" şeklinde uyarı etiketi koydu.

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