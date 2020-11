ABD seçimleri son durum nedir: Trump 21, Biden 19 eyaleti kesin aldı

ABD’de aylardır süren geri sayım bitti ve başkanlık seçimleri için kritik gün geldi.

Dünyanın gündemindeki seçimde dakika dakika yaşananlar;

Trump, kritik önemdeki eyaletlerden Ohio'yu kazandı

ABD seçim sonuçları açıklanmaya devam ederken, kritik eyaletlerden biri olan Hawaii’yi Demokratların adayı Joe Biden'ın kazandığı açıklandı. Böylelikle Biden, Hawaii’den eyaletinden 4, Minnesota’dan da 10 delegeyi hanesine yazdırdı. Öte yandan, ABD medyası, Joe Biden ve eşi Jill Biden ile birlikte Delaware’den konuşma yapacağı duyuruldu. Cumhuriyetçi aday Donal Trump'ın Montana eyaletinde ilan ettiği zaferle 3 delege kazanırken, Ohio eyaletinin de Trump dediği belirtildi.Trump Ohio eyaletinde zaferini ilan etmesinin ardından hanesine 18 delege daha ekledi.

Texas eyaletini de Trump kazandı

ABD'de başkanlık seçimlerinde adaylar açısından kritik önem taşıyan Texas eyaletini Donald Trump kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, ABD Başkanı Donald Trump, Texas'ta 38 delege kazanarak Demokrat rakibi Biden'ı geride bıraktı.

Demokrat aday Joe Biden ise, kritik eyaletlerden Arizona'yı kazandı.

07.00: TRUMP 16 EYALETİ GARANTİLEDİ

Her geçen dakikada ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı eyaletlerin sayısı artıyor. ABD Başkanı Trump'ın garantilediği eyaletlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Sayılan oy sayısı 85 milyona yaklaştı. Başkan Trump oyların yüzde 50.7'sini alırken, Biden 47.7'sini aldı.

06.30: HARİTA KIRMIZIYA DÖNÜYOR

ABD Başkanı Trump, geride başladığı Florida, Ohio, Texas ve Kansas'ta öne geçti.

Trump'ın bu eyaletlerde oy sayısını artırmasıyla şimdiye kadar sayılan oylarda ABD eyaletlerinde Cumhuriyetçilerin rengi olan kırmızının ağırlığı arttı.

06.00: TRUMP 14, BIDEN 10 EYALETİ ALDI

Associated Press'in tahminlerine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın, 14 eyalette seçimi önde tamamlayacağı kesinleşti. Demokrat aday Biden ise 10 eyalette seçimi kazanmış gözüküyor.

Biden 131 delege çıkartırken, Trump'ın 92 delegesi bulunuyor.

Sayılan oyların 62 milyona yükselmesiyle birlikte Texas ve Kansas'ta Cumhuriyetçiler sandıkta öne geçti.

05.30: 50 MİLYONA YAKIN OY SAYILDI

ABD seçimlerinde ülkenin yarısında sandıklar kapandı. Şimdiye kadar sayılan oylar 50 milyona yaklaştı.

ABD Başkanı Trump oyların yüzde 50'sinden biraz fazlasını aldı. Hem CNN, hem Fox tahminlerine göre şu anda Biden'ın daha fazla delegesi bulunuyor.

05.00 CUMHURİYETÇİ EYALETLERDE BİDEN SÜRPRİZİ

ABD'nin Cumhuriyetçi kalesi Texas'ta sandıkların yüzde 64'ü açıldı. Şimdiye kadar sayılan oylara göre Joe Biden oyların yüzde 51'ini aldı. Donald Trump ise yüzde 47.7'de kaldı.

Kansas ve North Carolina eyaletlerinde de Joe Biden küçük farklarla önde gözüküyor.

Ayrıca, Alabama, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island ve Tennessee eyaletlerinde oy verme işlemi sonlandırıldı.

04.30: OHIO'DA BIDEN ÖNDE

ABD'de başkanların galip geldiği eyaletlerden Ohio'da sandıkların yarısı açıldı. İlk sonuçlara göre Biden oyların yüzde 56'sını aldı.

Ülkede son 30 yılda yapılan seçim sonuçlarına göre Ohio eyaletini kazanan aday, ABD başkanlığı koltuğuna oturuyor.

04.00 FLORİDA BIÇAK SIRTI

ABD'nin başkan belirleyen eyaletlerinden Florida'da sandıkların yüzde 80'i açıldı. Haritanın rengi her güncellemede bir mavi bir kırmızı oluyor.

03.30: TRUMP ÜÇ EYALETTE ÖNDE

ABD Başkanı Donald Trump Batı Virginia'da da seçimi kazanıyor. İlk sonuçlara göre Trump'ın önde olduğu eyalet sayısı üçe yükseldi.

Kuzey Carolina, Ohio ve Batı Virgina'da sandıklar kapandı.

03.00: İLK SONUÇLAR GELİYOR

ABD'nin doğu kıyısındaki sandıkların çoğunluğu yerel saatle 19.00 (TSİ: 03.00) kapandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Virginia ve Kentucky'de seçimi kazanması öngörülüyor.

Demokrat aday Biden'ın Vermont'ta seçimi kazanması bekleniyor. Georgia, Indiana, Kentucky, Güney Carolina, Vermont ve Virginia'da oy verme işlemi sona erdi.

02.27: SANDIKLAR KAPANMAYA BAŞLADI

Indiana ve Kentucky eyaletlerinin bazı kesimlerin sandıkların kapandığı bildirildi. Geleneksel olarak Cumhuriyetçi olan iki eyalette de ABD Başkanı Trump'ın seçimi önde götürmesi bekleniyor.

02.16: TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan açıklama yaptı. Trump, "Ülke genelinde durumumuz oldukça iyi gözüküyor. Teşekkürler" dedi.

02.08 FLORIDA ÇIKIŞ ANKETLERİ

Florida'dan gelen çıkış anketlerine göre ABD Başkanı Trump önde. Florida, "salıncak eyalet" olarak ifade edilen seçim sonucunu değiştirebilecek bölgeler arasında yer alıyor. Çıkış anketi, oyunu kullanan vatandaşlara tercihlerinin sorulmasıyla elde edilen sonuçlardan oluşuyor.

Biden'ın kampanya ekibinin Florida'da daha fazla Demokrat partilinin oy kullanması için çalışmalara devam ettiği belirtildi.

01.45: BIDEN'DAN AÇIKLAMA

Demokratların adayı Joe Biden seçim gününü yollarda geçiriyor. Biden, "Halen çok şey yaşanıyor" ifadelerini kullanarak seçim sonuçlarına ilişkin kesin bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Başkan adayı, "Bu akşam konuşulacak bir şey olursa, konuşurum. Eğer olmazsa, oylar sayılana kadar beklerim" dedi.

01.04: IVANKA TRUMP: SİZE İHTİYACIMIZ VAR

Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda seçmenlere, “Oy verme sırasından ayrılmayın. Size ihtiyacımız var” çağrısında bulundu.

00.02: SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD'de yapılan seçimin sonuçlarının ne zaman ilan edileceği henüz belli değil. İlk sonuçlar Türkiye saatiyle 03.00'ten sonra gelmeye başlayacak. 2016 yılındaki seçimde Donald Trump, Türkiye saatiyle saat 10.00 civarında zafer konuşması yapmıştı.

Ancak bu seçimde posta yoluyla kullanılan oyların fazla olması nedeniyle seçim sonuçlarının günler sonra açıklanma ihtimali bulunuyor. 2000 yılındaki seçim Florida oylarının birden fazla kez sayılmasına sahne olmuştu. Yüksek Mahkeme'nin haftalar sonra verdiği kararla ABD Başkanı kesinleşmişti.

23.56: TRUMP: KAZANMAK KOLAY, KAYBETMEK DEĞİL

ABD Başkanı Donald Trump, seçim esnasında kameraların karşısına geçti.

Trump, "Kazanmak kolay. Benim içim kaybetmek ise hiç kolay değil" dedi. Trump ayrıca seçim sonuçlarının kesinleşmemesi halinde ulusa seslenebileceğini aktardı.

23.48: PELOSI'DEN ÇOĞUNLUK AÇIKLAMASI

ABD, kongrenin bir parçası olan Temsilciler Meclisi'nin sözcüsü Demokrat Nancy Pelosi, partisinin Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğu elinde tutmaya devam edeceğine inandığını söyledi.

23.21: FBI SORUŞTURMA BAŞLATTI

ABD'deki seçimde vatandaşlara seçim gününde evde kalmalarına dair otomatik servisten telefon edildiği belirtiliyor. FBI söz konusu telefonlar için soruşturma başlattığını açıkladı.

ABD'de halk Başkanlık seçimleri için sandık başına giderken, gece yarısı oy verme geleneği kapsamında Dixville Notch kasabası sandıktaki ilk zaferi açıkladı.

Toplamda beş seçmenin bulunduğu kasabada oyların tamamı Biden'a gitti.

Coronavirüs nedeniyle bu yıl erken oy verme işlemi ve posta yoluyla oy gibi seçenekler de büyük önem kazandı. Şimdiye dek 98 milyon seçmenin bu şekilde oyunu kullandığı belirtiliyor.

Oldukça tartışmalı geçmesi beklenen ve sonuçların Yüksek Mahkeme’ye taşınması ihtimali de sıkça dillendirilen seçimle ilgili bir klasik gerçekleşti.

New Hampshire eyaletindeki Dixville Notch kasabası, yerel saatler gece yarısını geçtikten sonra sonuçları ilk açıklayan yer oldu.