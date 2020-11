ABD seçimleri: Başkanı 4 eyalet belirleyecek

ABD Başkanlık seçimlerinde oy verme işlemi 3 Kasım itibarıyla sonlanacakken partilerin seçim stratejileri de çekişmeli eyaletlere yoğunlaşmış durumda. California, New York gibi eyaletlerin oyu her daim Demokrat Parti’ye giderken Orta Amerika’da yer alan eyaletler ise Cumhuriyetçi Parti seçmeni. Bu eyaletlerin oyu çok büyük etki yaratmazken her seçimde değişme ihtimali olan belli başlı bölgeler var. Bunların başında ise Florida geliyor.

2016 seçimlerinde Florida'da Trump yalnızca yüzde 1 farkla seçimi kazanmıştı. Johnson'ın aldığı yüzde 2.2 ise çok önemli ayrıntı.

Florida hem başkanlık seçimlerinde ana belirleyici eyaletlerden birisi olması açısından hem de 29 temsilciyi meclise göndermesi ile çok önemli bir bölge. Eyaleti alanın başkanlığı da aldığı bilindiği için başkan adaylarının stratejilerinde çok önemli yer tutuyor.

REKLAM

Florida'da Al Gore 537 oy ile başkanlığı kaybetmişti. ABD ile dünyanın da kaderi değişmişti.

Bush, 2000 seçimlerinde Florida oylarıyla başkan olmuştu

Bundan 20 yıl önce yapılan başkanlık seçimlerinde Florida en hayati rolünü oynamıştı. Demokrat Parti’nin adayı Al Gore tıpkı Hillary Clinton gibi seçimlerde daha fazla oy almasına rağmen Florida’da 537 oy geride kalmış eyaletten gelen 29 temsilci sayesinde George W. Bush Amerikan başkanı olmuştu.

Aradaki farkın çok düşük olmasından dolayı seçim uzun süre mahkemeden onaylanmayı beklemiş en sonunda Yüksek Mahkeme, Bush lehine karar verince 8 yıllık bir Cumhuriyetçi Parti iktidarı başlamıştı.

Al Gore, seçimi kaybettikten sonra da çevre konusunda çalışmalarına devam etti. 'An Inconvenient Truth' adlı çevre hakkındaki filmiyle de 2 Oscar aldı.

Bu sadece ABD’nin değil bütün dünyanın da kaderini etkilemiş, Bush ilk iş olarak Irak’a saldırmıştı. Al Gore ise yayılmacı bir politika yerine çevresel konularla ilgili çalışmalar yapmayı vaat eden bir figürdü.





Trump hemşehrilerinden oy bekliyor ama bu sefer Demokratlar tecrübeli

Trump’ın Florida konusundaki avantajı ise başkanın Floridalı olması. Bunun büyük bir etkisi olması ihtimali çok yok. 2016 seçimlerinde Donald Trump, Hillary Clinton’a karşı sadece 13 bin oy fark ile eyaleti kazanmıştı. İki partinin oy oranları şu şekildeydi: Cumhuriyetçi Parti yüzde 48.6 oy alırken Demokrat Parti yüzde 47.4 oy almış, milimetrik farklar seçimin kaderini tayin etmişti.

REKLAM

Libertarian Parti'nin lideri Gary Johnson'a aktarılan oylar Trump'ı başkan yapmıştı.

Florida demografik olarak aslında Cumhuriyetçi Parti seçmeninden çok farklı bir eyalet. Eyaletin en önemli iki merkezi Miami ve Orlando'ya gidenlerin dikkat edeceği ilk ayrıntı bu şehirlerdeki beyaz nüfusun azlığı.

Miami'nin ana dili İspanyolca ve İngilizce konuşan insan bulmak bile bir hayli zorken Orlando ülkede en fazla siyahinin yaşadığı şehirlerin başında geliyor.

Son seçimlerin kaderini değiştiren en önemli detay Liberal Parti’nin aldığı %2.2 oyda gizli.

TEKNOLOJİ Dijital dünyanın Roma'sı: Google İmparatorluğu

2016 yılındaki dijital strateji ileride birçok sosyal bilimler bölümünde ders olarak okutulacak.

Trump’a başkanlığı Cambridge Analytica getirdi

O günlerde Trump’ın ‘tartışmalı’ bir figür olması Hillary Clinton ve Demokrat Parti’yi rehavete sürüklemiş, gelen anket sonuçları ile de kazanacaklarına emin oldukları bir seçim süreci yaşamıştılar.

Trump’ın ekibi ise; dijital teknolojinin manipülasyonları çok ustaca kullanıp birçok ülkede dönüşecek bir seçim stratejisinin yolunu açmıştı. Peki neydi bu sistem?

Sosyal medyada eğilimleri tespit edilen 55 milyon kişinin tamamı birebir hedef alınmış bu insanları manipüle edecek bilgiler Facebook zaman akışlarına gönderilmişti.

REKLAM

Örneğin; Hillary Clinton’a karşı kaybeden Bernie Sanders’a ve Elizebeth Warren'a sempati besleyen daha sol çizgideki Demokrat Partililer tespit edilmiş bu insanlar oluşturulan sahte gruplarla Clinton’dan küçük partilere yönlendirilmişti. Buradaki en önemli ayrıntı ise; oy veren vatandaşlara Trump propagandası yapılmamış olması. Strateji tamemen şu şekilde işlemişti: ‘Trump gibi berbat bir figürle Hillary baş edemez. Demokrat Parti yerine Yeşiller’e, Liberal Parti’ye oy vermeliyiz.’

The Great Hack belgeseli süreci tüm yönleri ve detayları ile anlatıyor.

Konuyla ilgili olanlar 'The Great Hack' belgeselini ve datanın korunması ile ilgili tüm süreci detaylarıyla anlatan Paul-Oliver Dehaye'nin yazısına göz atabilir. Facebook üzerinden kurgulananlar dışında da Bernie Sanders destekçisi taklidi yapanların Twitter'dan nasıl sistemli çalıştığına dair Michael Kranish'in The Washington Post'ta yayınlanan makalesine de göz atabilir.

REKLAM

Fark sadece yüzde 0.7. Johnson ayrıntısına dikkat.

Fark yine sadece yüzde 0.7. Gary Johnson ise Wisconsin'da ilk defa bu kadar yüksek oy alıyor.

Bu dahiyane strateji karşılığını vermiş Demokratların uzun süredir kazandığı; Pennsylvania, Ohio, Michigan, Wisconsin, Florida gibi eyaletlerde Trump yüzde bir bile diyemeyeceğimiz oylarla seçimi kazanmış çok daha az oy almasına rağmen Başkan olmuştu.

Michigan'da ise fark yüzde 0.3. Eyalette tam 28 yıl sonra ilk kez Cumhuriyetçiler kazanmıştı.

Bu eyaletlerde toplam Trump oyu Hillary’den sadece 100 bin fazlayken daha sol marjinal partilerin aldığı oylar rekor yüzdeyle artmıştı.

TEKNOLOJİ Anket firmalarının öngöremediği politik güç: Youtube

Kamala Harris, kilit isimlerin başında geliyor. Kavanaugh sürecinde de aktif rol oynamıştı.

Kilit 4 eyalete markaj: Biden zafere yakın

Demokratlar, Trump’ın 4 yıllık iktidarı boyunca başkanı devirmek için her şeyi yaptılar. Yüksek Mahkeme’ye Kavanugh atanırken Harris, Demokratların Trump’a karşı yüzü olmuştu. Rus hackerların seçime müdahalesi konusunda da eski FBI Direktörü Comey olaya dahil oldu. Demokratik olmayan yöntemlerle başkanı deviremeyince 2016 seçimlerinde yaptıkları hataları tekrarlamamak için bütün ağırlıklarını ‘swang states’ diye bilinen çekişmeli eyaletlere yönlendirdiler.

REKLAM

İlgilisine Not: Yeni Şafak yazarı Abdullah Muradoğlu tarafından yazılan 'ABD’de yargı savaşı başladı..' yazısı Birleşik Devletlerde 'Supreme Court' savaşlarının neden partiler için hayati olduğunu detaylarıyla anlatıyor.

Yarışın kaderini belli eyaletler belirleyecek.



Ohio, Florida, Pennsylvania ve Michigan...

Geçtiğimiz seçimlerde bu 4 eyaletten gelen 83 temsilci başkanı belirlemişti. Biden ekibi ise 2016 yılında Trump ekibi dijital medyayı nasıl manipüle ettiyse şu an benzer hamleler yapıyor. 2016 ile aradaki fark ise Demokratların Instagram üzerinden genç oyları kanalize etme çabası.

Biden ekibi Instagram'da bu tarz binlerce hesap açtı.

Bu detaylar başlı başına uzun bir dosya ile anlatılması gerektiği için bu konuyu şurada noktalayalım: Bu seçimlerde kilit eyaletlerdeki gençlerin seçime katılımı rekor kırdı. Henüz 3 Kasım seçimleri gerçekleşmemesine rağmen erken oylar dahi bir önceki seçimin 2 katına ulaşmış durumda.

REKLAM

FiveThirtyEight, Biden'ı favori gösteriyor.

FiveThirthyEight gibi güvenilir analiz kurumlarının çizdiği projeksiyon bu eyaletlerde Biden’ı önde gösteriyor.

Her ne kadar FiveThirthyEight 2016 seçimlerinde verdiği Hillary Clinton yüzde 71 ihtimal ile seçimi kazanır tahmini ile prestij kaybetmiş olsa da o seçimlerde yaşanan dijital anomi sonuçları belirlemişti.

2016 yılında çizdikleri projeksiyon başarısız olmuştu.

ABD Başkanlık seçimleri tüm bu detayların eşliğinde gerçekleşirken ülkede olası bir Biden-Harris zaferi bizim açımızdan da hayati. Türkiye’nin de bir an önce bu ikiliye karşı kurgulayacağı 8 yıllık planlarını hazırlaması gerekiyor.